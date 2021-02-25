圈中奶奶逐個數｜伊能靜識做人說話得體　林志穎媽媽控制慾強

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-25 22:00

隨着真人騷的流行，不少明星都非常大方帶同父母拍攝節目，就好似最近熱播中的《婆婆和媽媽2》，真實呈現一眾圈中奶奶同明星媳婦的相處方式，其中陳松伶被奶奶邢玉珍無視的舉動則引起不少討論。其實除了她之外，還有多位圈中奶奶的話題度亦非常高，現在就讓我們一起來看看吧！

陳松伶 刑玉珍

在新一季《婆婆和媽媽》節目中，陳松伶的奶奶言辭相當鋒利，不禁令許多網友覺得她是一位難處之人。節目中陳松伶透過電話同奶奶打招呼，奶奶完全不給予回應。而且全程只問候兒子張鐸，閒談中一直稱讚兒子無視媳婦，還糾正兒子的說話，事緣張鐸講了一句說話：「歡迎你到我們家來。」沒想到這一句說話惹怒對方，張媽媽道：「不對，兒子你說得不對，你不應該說歡迎你到我們家來，你應該說媽媽，歡迎你回家。甚麼到你家來，你家也是我家，我家也是你家。」奶奶的言語如此鋒利，陳松伶當下亦顯得非常緊張。

陳松伶被奶奶無視 。（影片截圖）

陳若儀 林金花

在《婆婆和媽媽》的第一季節目中，林志穎的媽媽林金花一直被網友批評，認為她的種種行為似在折磨媳婦。事關在節目中陳若儀穿了一條露出了大腿肉的牛仔褲，沒想到奶奶見到非常不滿意：「跟長輩見面的話要看場合，我會覺得說跟長輩見面為什麼要穿成這樣子。」

另外，在做家務時陳若儀被奶奶要求姿勢動作要正確，例如拖地的時候絕對不可以左左右右地拖，反而要前前後後地拖，如此一來會拖得更順。還有不斷吩咐她打掃窗戶﹑廚房等地，更叫兒子林志穎不需幫忙，好好休息就好，看上去陳若儀似足女傭。在同奶奶相處的這一段拍攝日子中，陳若儀更忍不住在鏡頭前落淚，不禁令人覺得她似乎壓力好大。

林志穎的媽媽曾被網友討厭。（影片截圖）

鍾麗緹 賈慧芬

在節目《我最愛的女人們》（後改為《婆婆和媽媽》）中，鍾麗緹同奶奶賈慧芬的相處模式是令人羨慕的。事關其奶奶是一位相當活潑的東北女人，亦非常樂意跟隨媳婦健身運動﹑跳舞等，一家人給人感覺溫馨。

雖然大家相處還不錯，但有網友就覺得只是表面上而已，內心上鍾麗緹的奶奶似乎仍好介意抱孫的問題。在作客《婆婆和媽媽》第一季節目中時，鍾麗緹就試探奶奶的地線，揚言自己真的生不了孩子怎麼辦？而奶奶就立即回道：「我會覺得非常地遺憾，因為我想我不可能不想要孩子，我會心裡不痛快。」似乎非常想渴望抱孫，無疑令鍾麗緹壓力非常大。

鍾麗緹似乎有生小孩的壓力。（微博圖片）

伊能靜 章宏

在《婆婆和媽媽》第一季節目中，伊能靜同奶奶章宏的相處模式似足母女，兩人的感情相當好，令許多網友非常羨慕。伊能靜的奶奶個性隨和，亦非常聽從媳婦的說話，從來不會拒絕對方，是一位明事理的奶奶。

而二人相處得好的另一關鍵是伊能靜非常識做人，在好多時候會讚賞奶奶，就好似奶奶認為自己不會煮飯是一位好失敗的女人，但伊能靜就認為：「還傳統婦女一定要做飯，甚麼時代？別拿這個壓自己，媽，你這輩子對孩子，你教了一個這麼好的孩子，這就是你最大的美德。媽，你很偉大的，你是一個最棒的媽媽，然後別給自己這麼大壓力。」

伊能靜的奶奶非常可愛。（影片截圖）

郭碧婷 陳嵐

雖然郭碧婷同奶奶陳嵐沒有參加婆媳類的節目，不過她們曾在綜藝節目《女兒們的戀愛2》中有所接觸，當時她還未嫁給向佐，不過從她的行為舉止而看是一位待人非常大方友善的人。所以待郭碧婷同向佐結婚後，向太陳嵐對她寵愛有加，而不時外界有不利的消息指向她，向太就會開腔維護媳婦，甚至郭碧婷在台灣待產，向太亦赴台陪產，相當Sweet。

另外，郭碧婷順利為向佐誕下女兒之後，向太就在台北﹑北京各買了豪宅讓他們一家三口居住。據傳豪宅單位都超過億元，是當地最好的地段。同時，向太亦在台北為孫女舉辦大型的百日宴，邀請不少明星﹑名人出席，場面非常大，從而可以看得出郭碧婷生產後收到的獎勵非常豐富。

向太非常疼愛郭碧婷。（向佐微博圖片）