伊能靜頻頻失言闖禍　庾澄慶離婚11年隔空默默送暖

台灣女星伊能靜最近參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，因為個人言論引起很多話題，繼在某電視節目中評價梅艷芳在愛情方面不如意之後，又被發現在個人Facebook踩《姐姐》選手寧靜，令她罵聲不斷瘋狂登微博熱搜受到批評。而近日有網友就發表一則貼文力撐她，沒想到她的前夫庾澄慶（哈林）竟不計前嫌點讚力挺，意外地掀起熱議，更被網友稱讚為娛樂圈最佳前夫。

伊能靜最近受到好大爭議。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

52歲的伊能靜原先因為《姐姐》這個節目大受歡迎同好評，但近日因為評價梅艷芳事業成就高，可是愛情方面卻始終不幸福，令她成為眾矢之的，被指借別人的名氣抬高自己。又因為在Facebook回覆另一參加《姐姐》節目選手寧靜粉絲的留言，被指言語間疑踩對方不禮貌，事後更拍了一段視頻上傳微博，直指回覆者不是她本人，而是由她的閨蜜管理Facebook，令她被指將責任推卸在閨蜜身上，根本就是自編自導自演的一場戲。

庾澄慶點讚力挺前妻伊能靜的微博。（庾澄慶微博圖片）

面對排山倒海的惡評，但有網友就發文力挺伊能靜：「我覺得伊能靜很好，情商特別高。對老公孩子還有自己的公婆都很好。你們為什麼要去黑她，你們這些壞人。活出真實的自己，支持伊能靜。」沒想到這一則貼文引來庾澄慶目光，更被發現點讚了該條微博，疑默默地力挺前妻。不過事後他取消了該則點讚，被懷疑可能只是不小心按到而已。但無論是有心或是不小心，庾澄慶多年來都沒有在外面批評伊能靜入任何不是，被網友稱讚根本是圈中最佳前夫代表。

庾澄慶隔了11年首次點讚伊能靜的相關東西。（微博圖片）

事實上，伊能靜、庾澄慶二人曾經歷愛情長跑13年，最終在2000年於美國結婚，其後在2002就生下兒子庾翰睿（小哈利）。但在2008年伊能靜就被影到跟內地男星黃維德牽手，當時被指二人其實已經秘密交往了三年，令到她跟庾澄慶的婚姻亮起了紅燈，最終在2009年二人選擇離婚，正式結束8年婚姻生活。

離婚後的大家甚少在公開場合提起對方，而伊能靜亦在2015年覓到真愛，同內地演員秦昊結婚並誕下一女。而庾澄慶則在2016年亦覓得第二春，與台灣新聞主播張嘉欣結婚，並誕下一子一女，二人目前各自過着幸福生活。

目前二人各自有家庭。（《乘風破浪的姐姐》﹑庾澄慶微博圖片）