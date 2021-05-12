汶川地震13周年｜周杰倫《稻香》原來為地震創作　網友再聽被感動

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-12 16:30

今日（5月12日）是四川汶川發生8級大地震的13周年，雖然13年過去但中國人民絕對不會忘記這個日子，在微博熱搜榜更是話題不斷。其中一個話題就是台灣天王周杰倫演唱的歌曲《稻香》原來是為汶川地震所創作的，多年來許多人都不知道該歌曲的背後意義，所以當大家知道之後再聽這首歌，內心感到特別溫暖，充滿正能量的歌詞打動不少網友。

四川汶川發生8級大地震已經第13年了。（視覺中國）

多年之後，不少人才得知《稻香》是為汶川地震而創作，所以有細心的網友就找到多年前周杰倫接受媒體訪問時，對《稻香》這首歌的創作動機解釋，原來他當時因為見到電視機上有關地震後好多人在搶救生命，同時亦在堅強地活下去的畫面，令他有感而發創作了這首歌曲。

《稻香》除了因為地震事件而創作外，當年因為經濟不景氣，加上患抑鬱症的人逐漸增加，所以周杰倫想引起大家共鳴，希望這首歌帶給大家滿滿的正能量感，告訴大家要珍惜一切。

《稻香》是為汶川地震而創作的。（影片截圖）

歌詞充滿正能量。（影片截圖）

歌詞中唱道：「請你打開電視看看，多少人為生命在努力勇敢的走下去。我們是不是該知足，珍惜一切，就算沒有擁有。」特別感人。而當年據報導指他捐了四千多萬人民幣救災，而且還將個人演唱會改成抗震救災慈善演唱會，為汶川地震付出了努力，絕對是一位大慈善家，難怪多年來一直是許多人心目中的偶像代表。