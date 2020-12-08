賣餅攤販同周杰倫撞樣爆紅　雜貨界羅志祥超好笑

在娛樂圈中有內地歌手李榮浩似足台灣天王周杰倫，近日連攤販界都有一位攤主同他撞樣，片段遭到瘋傳令不少網友都哭笑不得。被人拍下視頻走紅的白先生一夜之間走紅他自己都大感意外，還因此令他多了生意非常開心，但他有自知之明不想做網紅，對生活簡簡單單的追求令不少網友激讚。

李榮浩五官似足周杰倫。（李榮浩微博圖片﹑jaychou＠IG）

眾所周知，天王周杰倫眼睛細小就是他臉部最大的特徵，而在河北保定賣餅的攤販白先生就正因為眼睛神似，長了一雙單眼皮三角眼，而且連臉型都有幾分相似的情況下，意外地被人指似足周杰倫，所以令他有「攤販界周杰倫」之稱。從片段中可見，留着長瀏海的白先生穿着簡單，低下頭認真煎餅的模樣，乍看之下果真似足周杰倫，不過再認真一點看他只有上半部份最似，嘴巴部份較為突就不太似，但整體看上去是有幾分似足留了鬍鬚的周杰倫。

白先生乍看之下好似周杰倫。（影片截圖﹑微博圖片）

因為似足周杰倫關係令白先生的攤販生意大增，還吸引當地傳媒採訪。他亦沒因為走紅而打算想成為網紅，認為自己只會做餅沒有其他才藝，踏踏實實做餅已經足夠，不少網友都激讚他三觀正確，不會藉着因為長得似周杰倫而招搖撞騙。

白先生似足留了鬍鬚的周杰倫。（jaychou＠IG）

其實除了攤販界白先生似周杰倫之外，街友界亦有人似台灣男星彭于晏、雜貨界有人似男星羅志祥。從照片中可見，在店舖外頭睡覺的街友見他身體彎曲側睡，頭部向外，雖然閉眼但整個臉型、皮膚膚色都似足彭于晏，均是長臉型、黝黑皮膚。而坐在店舖外頭的雜貨界羅志祥，見他染了一頭金色頭髮而且中分，加上他瞼型同小豬一樣屬圓臉，遠睇似足小豬N年前在「四大天王」組合時期的模樣，非常搞笑，看來民間的確存在不少明星臉的老百姓。

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街友被指似彭于晏。（彭于晏微博圖片﹑網上圖片）

雜貨界哥哥真的好似羅志祥。（視覺中國﹑網上圖片）