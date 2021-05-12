張家輝囡囡激罕曝光完全係關詠荷2.0　網民盛讚：這氣質顏值絕了

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-12 17:08

影帝張家輝與老婆關詠荷的囡囡張童 (Brittany) 今年已經15歲，她的樣子長得既似爹哋又似媽咪，完全是兩人的混合體，跟爸媽長得像餅印一樣。不過家輝和老婆都好保護囡囡，鮮有讓囡囡公開曝光。日前抖音就有網民post了一段攝於2018年的短片，片中影住家輝於一家紋身店挑選紋身圖案，而他囡囡Brittany亦有同行，一出場即成為了全片的焦點。Brittany在家輝身後出現，隨即好像樹熊似的依偎在她爹地身旁，一手摟住爹地手臂，一手搭住爹地膊頭，十分溫馨。網民紛紛留言表示：「簡直就是小關詠荷」、「樣子完美是複製粘貼出來」、「100%是親身的」、「一家三口一個樣」、「基因太強大」、「這氣質顏值絕了」。

張家輝與囡囡初生時。(VCG)

前年資深傳媒人汪曼玲於她的facebook post了家輝一家三口，到粵劇名伶白雪仙家中團拜的相，當時亦令絕少公開露面的Brittany曝光了。相中可見13歲的女兒Brittany已長得亭亭玉立，散發出濃濃的少女味，樣子相當清秀，眼睛和鼻子望落似爹哋多些，臉形和嘴就似媽咪多些，總之就是分不出似爸媽邊個多一點。網民看完後紛紛留言甚至開post討論，有網民就表示：「我見到張家輝同關詠荷嘅基因喺度鬥爭緊」，呢句留言實在形容得非常之貼切呀！

點擊睇呢段短片片段以及他們一家三口的靚相：