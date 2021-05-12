逆天奇案｜陳彼得被稱南亞裔馮德倫　曾被歧視「成個乞兒咁」

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-05-12 20:15

由陳展鵬、黃智賢、林夏薇、馮盈盈等主演的TVB新劇《逆天奇案》劇情緊張刺激，當中不乏打鬥及槍戰場面，在昨晚（11日）播出的一集中，賊王葉子雄（冼灝英飾）受恐怖組織委託殺死被捕的阿拉維（陳彼得飾），期間賊王及同黨與森Sir（陳展鵬飾）展開一場激烈的槍戰戲，不過最後行動失敗被捕。飾演阿拉維的陳彼得雖然只出場了3集，但他的演出都成功引起網民討論，無論是用羊架挾持人質，還是得知被組織追殺的內心戲，再到與森Sir的埋身肉搏戲，他都演繹得不錯。

陳彼得在劇中飾演恐怖分子阿拉維。（電視截圖）

重溫精彩打戲：

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現年45歲的陳彼得自小被爸爸抛棄，他在5歲時跟媽媽從澳門來港，但之後媽媽又抛下他回到印度，留下他與同母異父的弟弟陳振華跟着繼父生活。童年坎坷的陳彼得因為膚色受盡歧視，他曾在接受《香港01》訪問時透露在幼稚園時被班主任當面奚落：「各位同學，今天是學期最後一天，希望大家不要像他一般，污糟到成個乞兒咁。」令年幼的他大受打擊：「點解我咁記得？因為我立刻哭着跑回家，把自己鎖在廁所，把白貓洗衣粉倒在鋼絲刷上係咁刷自己對手。」最後雙手流血，被媽媽送入院。

陳彼得同母異父的弟弟陳振華同樣是演員，曾在劇集《金宵大廈》中飾演鄧佩儀男友。（電視截圖）

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陳彼得在15、6歲時已經開始打工賺錢，做過木工、跟車，甚至差點加入黑社會，經常打交的他滿身疤痕。當年陳彼得曾儲了三、四十萬，打算開舖賣印度咖喱薄餅，可惜僅僅三個月已經蝕到入肉，生意失敗的他一鋪清袋，他更一度服藥自殺，幸好最後獲救。之後陳彼得不斷「炒散」，做過搬運、水電、保安、裝修、侍應等等，直至經朋友介紹參演由杜琪峯監製的《機動部隊－夥伴》，正式入行做演員。

陳彼得曾因生意失敗一鋪清袋，甚至服藥自殺，幸好最後獲救。（資料圖片）

陳彼得入行第一部戲是由杜琪峯監製的《機動部隊－夥伴》，但對演戲一竅不通的他完全不知道如何演出，最後向杜琪峯請教。（影片截圖）

首次拍戲已經做第一配角，擔起整條主線，但初初拿到劇本時，陳彼得都直言「搲晒頭」：「我唔識演戲，係杜琪峯教我自然、投入就得，佢話『好簡單！你搵你真細路扮細路，真阿叔扮阿叔，真女友扮女友，咁咪入到戲囉。』」雖然陳彼得曾被網民笑稱外貌與馮德倫相似，但其實他在戲中多數都是飾演黑社會、恐怖分子、甚至是強姦未成年少女的罪犯，但他就不介意南亞人角色被定型：「我以前被歧視慣，現在已經百毒不侵。」

陳彼得曾被網民笑稱外貌與馮德倫相似。（IG@fungblackandwhite）

似唔似？（葉志明攝）

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