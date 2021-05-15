向雞排妹挑機的KOL陳沂原來是「引戰狗」？10個被她追擊的藝人

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台灣網紅陳沂向來針對各種時事都有自己的看法，總是第一時間在Facebook發文嗆聲或力挺，吸引一批「沂粉」朝聖，同時也有黑粉不滿互槓，不過她也沒在怕，不論是吳宗憲、館長，雞排妹通通「且戰且走」，一律廣發「英雄帖」頻開戰場的行為，讓她成為社群平台的知名紅人。

雞排妹陳沂世界決戰回顧｜一個畫面被網民喪改圖（點圖放大看👇👇👇）

雞排妹陳沂世界決戰回顧陳沂疑似於直播期間公開宿敵私人電話號碼！一聽雞排妹說出這四碼「0955…」秒變臉（點圖放大逐格睇👇👇👇）

雞排妹陳沂世界決戰回顧｜37歲陳沂曾曬性感照向27歲雞排妹挑戰　叫對方做「姐姐」慘被窒（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，曾經收過「三斤（網民對陳沂的稱呼）戰帖」、並與她對槓起來的名人們，各位觀眾有跟上哪次事件、吃到大瓜了呢？

10. T妹

台灣網紅T妹和陳沂的戰爭恐怕要從2019年開始，先前T妹因為和秦偉的長相相似槓上網友，陳沂加入戰場嗆「就是秦偉本人戴假髮，為什麼要對自己生氣氣」，讓T妹氣炸回罵：「聽說妳只會罵討論度高的人，妳罵了一圈也沒紅呀！怎麼那麼好笑」、「我是平面模特兒，難道廠商要找妳的身材去脫嗎？」

加上去年T妹想要「免費採訪」喜來登酒店遭到公關回絕，氣得發文砲轟「跩XX」，陳沂看到發文反酸自己也要打給精品店，「說陳沂很貴要幫忙揹Box宣傳」，雙方就此槓上。

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9. 廣告小妹凡槿

陳沂和廣告小妹的觀點過去就時常不合，去年因一起單親媽媽勒死兒女的新聞事件，雙方為了「女人經濟獨立」互槓，陳沂嗆「光顏值就在霸凌妳」，廣告小妹也不輸反酸「陳沂一直說要找有錢人結婚、錢最重要，之後又說女性要經濟獨立，不要靠別人」，兩個女人的戰爭一連上演好幾天，火藥味十足。

後來又因廣告小妹點名阿嬌前夫賴弘國「愛砲也愛劈」遭對方提告，陳沂也馬上發文酸「廣告大嬸被通緝，只要入境台灣直接抓起來」，持續空中交火。

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8. 丫頭詹子晴

陳沂開槓從網紅尬到藝人，先前丫頭在某直播中分享瘦身產品，強調可以把脂肪溶成水，被陳沂猛虧「不讀書真的很可怕」，還酸要申請諾貝爾獎，批丫頭是說謊精。

近幾年ㄚ頭積極創副業，今年光是餐廳、飲料店就多達300多家分店，年收破千萬，對此陳沂再質疑，年收不可能只有千萬，「怎麼算都覺得很唬爛」，質疑ㄚ頭只是通告藝人，資本從何而來。ㄚ頭則不甘示弱回酸「蹭新聞」，表示很多東西是事實，就沒什麼好特別回應。

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7. 486先生

台灣知名團購達人486先生在去年疫情肆虐下，仍宣布發出14個月年薪，還加碼1000萬台幣分紅，陳沂現身反酸：「2個月年終不是最基本的嗎，又沒有多給」、「一直強調自己是好老闆企圖誤導大眾才是問題」，486先生PO文隔空回應：「妳擔心的事從沒發生過啊！」

除了嗆公司經營外，她再開砲486的護航粉絲都是極端的民進黨支持者等，連網友都一同罵下去，對此，486先生對陳沂喊話「祝福妳一切都更好」，不再續開戰場。

6. 小豬羅志祥

陳沂和羅志祥槓上的事蹟想必吃瓜網友都不陌生，從「亞洲空幹王」到「時間管理大師」都能看到陳沂的評論出沒。2016年陳沂批羅是空幹王，還說「三拍五抱」的行銷手法肉體斂財、賣淫小模，遭到羅反告損害名譽，沒想到之後爆出羅偷吃旗下女藝人、化妝師、多人運動等醜聞，陳沂更開心的連發10篇文慶祝，隨後羅的7簽字長文道歉也讓陳沂砲轟「向國中生幻想自己是情聖」，每一次開槓火力都相當猛烈。

近來羅復出動作頻頻，開YT、IG發文等，陳沂喊話想要feat.拍影片，又酸羅在IG把無聊當有趣，甚至開直播痛譙猛酸。

相關圖輯：羅志祥小豬曾自爆重口味玩法：戴狗鍊扮狗、與少女互舔陰毛（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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5. 陳為民

雙陳對決！陳沂去年在Facebook開直播，批評台灣軍隊「志願役大部分是廢物」，陳為民跑到台灣國防部發言人粉專留言「告死這狗畜」。

最後不只國防部提告陳沂，陳沂也反告陳為民妨害名譽，稱自己想要探討軍中霸凌、舞弊問題，卻反被罵狗畜，要把收到的賠償金捐出去「功德圓滿」。

4. 王思佳

2018年王思佳出席活動不慎露點，遭到陳沂狠批「俗氣」、「胸前那兩粒應該是磁力貼」、「奶頭黑」，王憤而提告後陳沂再嗆「走光全是明知故犯」，最終因無猥褻動作、單純走光不起訴處分，這也讓陳沂開酸「地檢署認證：無法引起性慾的人」。王思佳則貼文表示「人生是場耐力賽，最後笑的才是贏」，標註「自古醜人多作怪、你說奇怪不奇怪」暗暗回擊。

陳沂先前也揶揄王思佳是蓬萊仙山女神、出過五張專輯還沒人知道非常不容易、到底有多不紅等話，一次次對槓，恩怨就累積起來了！

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3. 吳宗憲

陳沂和吳宗憲的「愛恨糾葛史」可能是無人不知、無人不曉，從吳嗆陳沂「女黃安」開始就不斷互槓，砲火還延伸到酸吳姍儒靠爸、罵吳宗憲是「地檢署認證的爛咖」，吳先是大器反擊「沒關係給她講，她也很可憐啦，號稱主持人卻也沒看過她主持」等話。

隨後陳再攻擊「搞外遇沒有說清楚講明白」，惹到吳反擊「爛東西」，再到近來的雞排妹事件，吳宗憲也說「狗咬狗一嘴毛」，表示陳沂還沒進入藝能界就已經不在了，勸她要精進女德，喊話「她根本不是我們圈內人」，戰鬥場面持續上演。

2. 館長陳之漢

陳沂和館長陳之漢兩人都屬於直話直說的類型，從2018年陳沂就批評館長雙重標準，嘴巴喊不要歧視女性，卻沒阻止粉絲用「破麻」、「下流吃香蕉」等方式羞辱她。館長先前在自家健身房遭槍擊，第一時間開直播交代遺言，之後聊到此事時遭到陳沂嘲諷「到底要消費中槍多久」。

除此之外，館長砲轟高雄花百億蓋藝術中心，痛批浪費人民的錢給有錢人享受，對此陳沂開酸「有些人觀念真的很奇妙」，直指館長想法錯誤，嗆聲「飯都吃不飽了，就不要拿手機付網路費看會損害大腦的直播吧」。

1. 雞排妹鄭家純

母親節周末開啟的戰場，你跟上了嗎？雞排妹性騷擾案委請的律師被爆勾結桃色詐騙集團，陳沂逮到把柄攻擊雞排妹「懂請律師」、「學以致用」，雞排妹不滿，狂打LINE給陳沂直球對決，不僅被拒接還被貼上「恐怖情人」標籤。

9日兩人開直播對質，從性騷擾案辯論定義、陳沂嗆雞排妹是「黑菊姊」等，兩女大戰兩小時吸引1.5萬人觀看，開槓直播畫面甚至被做成迷因梗圖，陳沂Facebook遭檢舉下架，話題聲量十足，成為近期網紅熱門事件。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月12日至2021年05月11日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳沂開槓名人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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