逆天奇案｜阿旦鄧洢玲客串跳艷舞　未考慮簽TVB：而家自由度幾大

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-05-13 20:36

在TVB新劇《逆天奇案》中飾演電腦黑客Ana的馮盈盈，每次出場都以性感造型上陣，大騷好身材。在昨晚（12日）播出的一集中，Ana與細魏生（陳少邦飾）去到一間酒吧，期間有一位靚女在細魏生面前大跳艷舞，一時撥頭髮，一時趴低，成功吸引細魏生關注，不少觀眾都認出她就是鄧洢玲（阿旦），更大讚她比馮盈盈更加搶鏡！

鄧洢玲（阿旦）大跳艷舞！（YouTube影片截圖）

重溫性感演出：

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雖然阿旦出場只有短短幾分鐘，但她在接受《香港01》訪問時就透露為了這場戲做足準備：「唔好睇我眼神好似好銳利，其實我係唔識跳呢啲sexy dance，我仲因為呢組劇去排咗隻舞添。同劇啲演員全部都好nice嘅，我有個friend仲特登過嚟，佢有跳舞底子，佢就幫我睇一睇，執一執我啲舞囉。因為我又有啲怕醜，好好呀佢哋，同埋雖然係嗰幾個shot啦，見唔到我真係跳舞，但係嗰日拍嘅時候係有播歌，真係跳成隻舞嘅，分幾鐘，跟住佢就揀咗某啲啱用嘅shot咁囉。」

阿旦直言有啲怕醜！（YouTube影片截圖）

劇中阿旦被細魏生𥄫實並問道：「係咪真㗎？」而阿旦就答道：「梗係真啦，如假包換。」阿旦過往經常因為傲人身材而受到關注，但她就直言自己曾經好抗拒：「我以前都真係會㗎，以前以往有好多唔同角色可能都係要求性感，跟住我又好驚被定型啦，所以以前細個都miss咗好多唔同嘅機會。而家諗返轉頭我覺得冇所謂嘅，最緊要係自己做嘅時候覺得ok啦，舒服啦，出嚟效果係靚，同埋如果真係角色需要我覺得係可以接受嘅。」

阿旦因為傲人身材而受到關注。（IG＠cutiegg）

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在17歲開始做雜誌模特兒的阿旦，是初代𡃁模之一，近年因為擔任ViuTV節目《晚吹-啪啪聲，太好聽》主持成功令知名度大增，不過她在2017年就完約，回復自由身，更曾亮相由田蕊妮主持的節目《女人四十》，當時都掀起網民熱烈討論。今次客串拍劇，阿旦就透露全靠導演牽線：「其實已經係1年半前拍㗎喇...當時已經完晒ViuTV約，咁啱導演問我有冇興趣客串，拍劇拍戲even舞台劇呢啲我全部都有興趣㗎，睇下係咩角色囉。（會唔會考慮簽TVB？）再睇下情況係點啦，因為其實而家做Freelance嘅自由度都幾大，都幾開心嘅。同埋而家同以前有啲唔同，我覺得可以百花齊放，如果唔同嘅平台都可以合作，有多啲機遇或者多啲演出嘅機會都係好嘅。」