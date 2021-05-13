MIRROR演唱會後台直擊　Lokman除衫騷肌Edan敷面膜忍笑十足表情包

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-13 21:45

人氣男團MIRROR一連六場演唱會《MIRROR “ONE AND ALL” LIVE 2021》早前圓滿落幕，成員Stanley（邱士縉）和Jeremy（李駿傑）昨日（12日）在YouTube開一個名為「巨龍與豬仔 Stanley & Jeremy」的頻道，並公開演唱會的多個幕後花絮片段，更為粉絲謀福利不惜出賣多名MIRROR成員，氹得粉絲非常開心，大讚兩人貼心，期待兩人可以在拍多些MIRROR成員私底下的影片。

MIRROR一連六場演唱會《MIRROR “ONE AND ALL” LIVE 2021》早前圓滿落幕。（資料圖片）

影片中記錄低排練演唱會的點滴。（YouTube：巨龍與豬仔 Stanley & Jeremy）

影片中除了記錄低成員們為演唱會排舞練歌的點滴之外，更記錄低他們在鏡頭背後的一面，例如Jeremy在休息期間一臉興奮地拿着電話看韓國女團的ITZY新歌《Mafia》MV，Anson Lo（盧瀚霆）更大方在鏡頭前表演跳《Mafia》的重點舞蹈，甚有女團成員架勢。

韓國女團的ITZY新歌《Mafia》非常受歡迎。（Instagram：@itzy.all.in.us）

Jeremy都要在休息時間睇MV。（YouTube：巨龍與豬仔 Stanley & Jeremy）

Anson Lo更懂得跳《Mafia》。（YouTube：巨龍與豬仔 Stanley & Jeremy）

Stanley和Jeremy去到演唱會場地繼續影，更公開MIRROR成員們的「休息室眾生相」，先後公開Tiger（邱傲然）、Lokman（楊樂文）除衫的過程外，更公開Edan（呂爵安）拋下偶像包袱敷面膜受訪的一刻，猶如行走的表情包令網民看到捧腹大笑。

直擊Edan敷面膜忍笑的一刻。（YouTube：巨龍與豬仔 Stanley & Jeremy）

MIRROR如今事業如日中天，更有報道指他們十二子將於今年年尾登錄紅館，不過他們絕不自滿，反而謙虛表示「我哋係九展天團」、「我哋九龍灣No.1」、「男仔組合嚟講我哋真係九龍灣No.1㗎！」，謙虛態度得到網民讚賞。

他們謙虛指自己只是「九展天團」。（YouTube：巨龍與豬仔 Stanley & Jeremy）

點擊觀看更多MIRROR演唱會花絮：