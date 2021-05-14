逆天奇案｜黃嘉樂完美演繹憤怒又自責　探監超催淚：喊到收唔到聲

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-05-14 17:07

TVB劇集《逆天奇案》劇情引人入勝，最新單元故事「消失的子彈」講到大坤（王俊棠飾）被殺害，原本李世華（黃嘉樂飾）已經認罪，但阿芝（林熹瞳飾）不忍心男友為自己頂罪，向警方自首講出真相，直認自己曾被大坤強姦，在案發當日見到飲醉酒的大坤後一時激動，開槍殺死對方。李世華同阿芝為了心愛的人甘心頂罪，兩人在監獄的一幕相當慘情，感動不少觀眾，網民紛紛大讚黃嘉樂同林熹瞳的演出！

李世華（黃嘉樂飾）同阿芝（林熹瞳飾）原本好幸福，但就雙雙捲入一單兇殺案。雖然今次是兩人首次合作，但黃嘉樂就表示好有火花：「開頭都有少少擔心嘅，因為我哋兩個唔係咁熟，但係合作落去呢就都幾有火花嘅，咁我都幾開心。」（劇照）

李世華跪求Hazel幫阿芝。（YouTube影片截圖）

飾演李世華的黃嘉樂，今次留鬚演一個粗粗魯魯的圍村人，在探監的一場戲中，當他得知女友曾被強姦後，感到憤怒又自責，黃嘉樂既要強忍怒火，又要演繹出崩潰的一面，他在接受《香港01》訪問時都表示這場戲好深刻：「其實我當日係喊到『飛哩啡呢』，喊到收唔到聲呀，因為排嗰陣時要控制住啦，到正式take嗰陣時係拍咗我嗰邊先嘅，拍咗兩次，因為第一次我覺得可以再好啲，所以就求個導演畀多次機會我，咁就拍完啦，拍完之後到熹瞳嗰邊，點知拍熹瞳嗰邊原來更好嘅就喺鏡頭後邊，我係真係喊到收唔到聲，呢個係最深刻。」

這場探監戲十分催淚！（電視截圖）

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雖然劇中阿芝已經自首認罪，但不少網民都認為真相不止於此，在昨晚（13日）播出的一集結尾，阿芝嫲嫲（鮑起靜飾）終於出場，網民紛紛猜測她才是真正的兇手，並聯想到單元故事名「消失的子彈」，有網民推測阿芝開的五槍不會致命，真兇開的那槍才是致命一擊。而黃嘉樂亦透露案件背後不簡單：「其實呢個角色係好多發揮空間，一聽個故事已經覺得好吸引，因為我聽個故仔嗰陣，最後個結局係有啲出人意表嘅，雖然呢個單元嘅結局今晚先播啦，我都好肯定觀眾應該都係估唔到㗎喇，我相信今晚大家睇完之後一定會好驚訝。」

阿芝嫲嫲（鮑起靜飾）出場。（電視截圖）

提及今次首度同鮑姐合作，黃嘉樂都表示獲益良多：「第一次同佢同場啦，短短嘅一場戲已經深深感受到佢深厚嘅功力，你會見到一個咩叫作影后級嘅功力，嗰場戲佢好短時間內已經掌握晒所有嘅information，呢個完全係功力嘅顯現囉。」在2001年加入TVB的黃嘉樂，至今已經入行20年，近年他在《果欄中的江湖大嫂》中飾演的退隱江湖大哥陳政勇、《白色強人》中飾演的林學祈、《解決師》中飾演的小鳳、《大醬園》中飾演的萬卓楠等都因演技不俗而備受讚賞，今次在《逆天奇案》中的演出再受到關注，他都大受鼓舞：「作為一個演員，其實好開心會遇到啲咁有發揮嘅角色嘅，都真係好開心得到一啲網民嘅鼓勵啦，感恩，繼續努力！」

黃嘉樂在《解決師》中飾演小鳳。（劇照）