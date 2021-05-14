甄嬛傳十周年主演命運盤點　蔣欣成戲劇圈寵兒孫儷片酬傳有6千萬

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-14 23:15

2011年內地推出大型清裝劇《後宮甄嬛傳》掀起追劇潮，創下高收視好成績，即便劇集在海外播出同樣大受歡迎，至今劇集在豆瓣評分亦獲得9.2分非常高，可想而知大家對該劇給予高度肯定。而不經不覺劇集播出已經有十年了，多位女主角這些年走來都有不同變化，現在讓我們一起來看看吧！

《後宮甄嬛傳》已經十年了。（《後宮甄嬛傳》微博圖片）

孫儷飾演甄嬛

在劇中孫儷從一位普通常在慢慢上位至貴妃位置，過程中她被迫到使出各種心計同皇后﹑華妃等妃子宮鬥，劇情相當精彩。正正因為該劇令她演藝事業更上一層樓，憑甄嬛一角在多個頒獎禮中勇奪「最佳女主角」的殊榮。

至此她就成為戲劇圈的寵兒，往後拍攝的作品幾乎都叫好叫座，令她有「收視保證」的美譽。《羋月傳》﹑《那年花開月正圓》﹑《安家》等都是高收視作品，外傳她拍一部劇片酬就高達超過6000萬，非常之高。除了事業得意之外，其家庭亦相當幸福，同老公鄧超非常恩愛，不時在微博分享一家四口的生活趣事，絕對是圈中的人生贏家之一。

孫儷在圈中有「收視保證」的美譽。（視覺中國﹑《後宮甄嬛傳》微博圖片）

蔡少芬飾演皇后烏拉那拉·宜修

同孫儷最多對手戲的莫過於是蔡少芬，罕有出演奸角的她演技非常精湛，將皇后雙面人的特徵演得淋漓盡致。她亦因為該角令她火速打開內地市場，在劇中一句對白「臣妾做不到啊」至今都深入民心。

在圈中有「娘娘」之稱的她，雖然之後少推出劇集，作品亦沒有《後宮甄嬛傳》如此好口碑，但她在綜藝圈發展卻做得有聲有色，特別是她的「港普」口音最令大家印象深刻。已經是綜藝圈寵兒的她，最近亦會擔任主持，同好姐妹陳法蓉﹑朱茵﹑洪欣一起主持推出《請吃燒烤的姐姐》引來不少期待。在家庭方面她亦非常得意，同老公張晉非常恩愛，2019年又誕下一子，一家五口非常幸福。

蔡少芬在綜藝圈非常炙手可熱。（視覺中國﹑《後宮甄嬛傳》微博圖片）

蔣欣飾演華妃

在劇中第一大奸妃就是蔣欣，為了上位她可以不擇手段，將奸妃的「驕傲感」﹑「得寵感」演得淋漓盡致，劇中一句懲罰夏常在（穎兒飾）的對白：「今年的楓葉是好像不夠紅，那就賞夏常在一丈紅吧」還有「賤人就是矯情」都是經典對白。

雖然蔣欣在第42集就已經死去，不過憑其精湛的演技讓大家留下深刻印象。憑此劇她的確上位成功，更成為戲劇圈寵兒劇集接不停，一年至少有三部劇推出，曝光率非常充足。最近她主演的劇集《小捨得》口碑不俗，飾演怪獸家長的她似模似樣，演技再次獲得肯定。事業得意的她愛情卻不如意，2015年同男星葉祖新分手之後她就一直單身，似乎將心機放在工作上。

蔣欣演奸妃非常出色。（視覺中國﹑《後宮甄嬛傳》微博圖片）

陶昕然飾演安陵容

本身個性溫順的陶昕然因為一直被人看不起﹑欺負，以致她心理出現負面想法，最後投靠皇后更背叛好姊妹孫儷，令她的地位慢慢提升。因為黑化原因令不少觀眾討厭她，與此同時為她增加許多話題度。

因為人氣急升關係她的工作量亦增加許多，雖然往後推出的作品多不勝數，但沒有一部能超越《後宮甄嬛傳》，至今大家對她印象最深的都是安陵容一角。在愛情方面她亦非常順遂，2015年同男友何建澤結婚，婚後誕下女兒，一家三口過得幸福。

雖然已經升為人妻人母，但她整個狀態都超好，更因此惹來整容傳聞。對此她就直言自己的確比起從前好看，強調每個人的容貌會隨着心境而改變。

陶昕然的容貌比起從前精緻許多。（視覺中國﹑《後宮甄嬛傳》微博圖片）

斕曦飾演沈眉莊

在劇中不屑與人爭鬥的斕曦同孫儷是好姐妹，賢淑得體溫厚大方的她深得皇上心，所以一早就被封為貴人。雖然在各主演中她的戲份不重，但她的好人人設卻深得大家歡心。

斕曦亦因為劇集而入屋，之後的戲劇邀約不斷，但正在當紅之際她就選擇結婚生子，到休養一段時間出來之後，她的話題度大大減少。她曾經在節目上講道：「以為生個孩子嘛，停了一年兩年關係不大。因為之前找來的戲都很多，但是確實現實會狠狠的打我的臉。」由此可見娛樂圈是好現實的。

斕曦的人氣已經不如以前。（視覺中國﹑《後宮甄嬛傳》微博圖片）