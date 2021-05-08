成為「謀女郎」絕不簡單　張藝謀激罕公開選角標準

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-08 21:50

內地知名導演張藝謀作為中國最受世界矚目的導演之一，多年來他的確捧紅了不少女明星，然而這一些女明星就被外界冠上「謀女郎」的稱號，有多位更已是影后級人馬。而她們能夠被相中成為「謀女郎」，箇中原因是她們身上都有一個共通點，近日張藝謀接受訪談節目《從何說起》時就透露了自己的選角標準，原來他挑選演員是需經過多重檢驗，不禁讓網友們覺得要成為「謀女郎」的確不簡單。

張藝謀接受《從何說起》訪問。（影片截圖）

觀望中國電影發展過程中，張藝謀拍攝的作品多次在國際電影節中獲得大獎，《紅高粱》、《大紅燈籠高高掛》、《秋菊打官司》、《十面埋伏》、《金陵十三釵》等都是經典之作。當中女主角們辨識度好高且演技了得，為她們演藝事業起了重大幫助。然而她們能夠被張藝謀相中，好大原因是她們清一色都是純天然美女，事關他的選角標準是拒用整容演員：「我反對整容，我覺得整容把臉上的肌肉和甚麼東西破壞了，我覺得最好不要。從拍電影的角度來說，我覺得我們臉上一千多塊肌肉，就是說你任何一個東西，你動一點點它就會影響，所以它動態的時候，我們注意到會有些問題。大銀幕把你的臉放大到幾萬倍，那是完全遮不住的，所以大銀幕有它獨特的魅力，跟網劇、電視劇還不太一樣。」同時他不反對整容的人，畢竟愛美之心人皆有之，只不過不符合他選角標準而已。

張藝謀選「謀女郎」的標準是不可以整容。（微博圖片）

另外，張藝謀還自有一套方法判斷一個人到底適不適合拍攝大銀幕作品，他透露：「我有自己檢驗的方式，用攝像機檢驗，光線、角度不同的感覺，動態﹑靜態，多次的檢驗，我才確定這個人適合大銀幕。」強調在生活中外貌長得特別出眾、美艷的人不一定適合拍攝大銀幕作品。聽到他的選角標準果真大部份「謀女郎」外形都不算太出眾，魏敏芝、周冬雨、張慧雯、劉浩存都不是大美人，但她們身上卻有一種乾淨、質樸、自然的感覺，而鞏俐、章子怡等人一出道亦不是美女級人物，待成名之後才慢慢有星味，看來要進入張藝謀的眼中絕對不是一件易事。

鞏俐﹑章子怡待成名之後才慢慢有星味。（視覺中國）