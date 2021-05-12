怦然心動20歲︱阿嬌初戀原來是異地戀　自爆喜歡浪漫有驚喜

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-12 20:30

現年40歲的阿嬌（鍾欣潼）最近參加觀察類真人騷節目《怦然心動20歲》掀起關注。在節目中一眾嘉賓透過看錄像的方式，分析五位年輕男女的感情生活，當然他們亦會講出自己的意見。就在最新一集節目中，阿嬌就罕有地憶述自己初戀事，又揚言為了拍拖絕不怕狗仔隊的追蹤，看來她是一位「愛得勇敢」的女藝人。

阿嬌絕對是節目中的焦點。（影片截圖）

在最新一集節目中，有年輕男參加者為了心儀的對象不斷製造驚喜，令到女參加者非常開心。針對這男參加者這個舉動，於是主持人大左就向在場嘉賓發問：「你們會因為一時之間就頭腦發熱，然後被一些浪漫的舉動所打動嗎？」阿嬌就直言自己是一位喜歡浪漫的人，但驚喜絕不等於浪漫：「我喜歡驚喜，但是如果那個人想要做一些浪漫的事情，我不覺得浪漫就覺得很扣分。」而蕭敬騰就認為如果有目的性那就不是浪漫，因為浪漫是需要發自內心的真誠。

阿嬌的初戀原來是異地戀。（影片截圖）

另外，在節目中亦提起初戀的話題，原來阿嬌的初戀是一段異地戀：「我的初戀就很簡單了，就其他學校的（主持人：是否異地戀？）嗯。」之後分開後二人就沒有見面，她就同其他喜歡的人在一起了。而阿嬌亦垣言為了拍拖絕不介意同愛人在街頭行街曬愛，還強調不怕狗仔隊跟蹤，揚言只要是自己真心喜歡的就可以。

阿嬌絕對是一位「愛得勇敢」的女明星。（影片截圖）