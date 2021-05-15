我的上流世界︱李寶英金瑞亨做妯娌　網友：刺激過《Penthouse》

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-15 20:45

2018年，一套豪門劇集《Sky Castle》帶起上流社會題材，去年到今年的《Penthouse》系列更屢屢刷新紀錄。如今tvN又推出由李寶英、金瑞亨主演的劇集《我的上流世界》（Mine），集懸疑、復仇、家庭倫理於一體，在8日首播後，即刻以6.565%高收視打入tvN歷代收視排行榜第7位。

單看海報已經引人入勝。（劇集海報）

在劇集的開篇，便是一場兇殺案。一名修女在大雨滂沱的夜晚衝入警局：

修女是該劇關鍵人物。（視頻截圖）

時間隨即倒退到60日前，金瑞亨飾演的大媳婦鄭瑞賢出身名門，深諳豪門生存之道，工作能力亦相當出眾，是一位女強人，但卻嫁給了一個終日飲酒賭博、刮彩票的廢柴老公韓鎮浩（朴赫權飾）；而李寶英飾演的徐熙秀原本是當紅演員，性格溫和，與老公韓智勇（李賢旭飾）非常相愛，繼子也以為她是親生媽媽，一家三口幸福美滿。

很快，豪宅的平靜生活就被打亂，家教姜子京（玉子妍飾）負責照顧李寶英的孩子，女傭金宥妍（鄭怡瑞飾）負責金瑞亨家中的衣食起居。不過，二人的行為卻異常弔詭放肆。前者眼神寫滿慾望與兇狠，不止偷穿李寶英衣服，對其他傭人的態度就好似女主人一般，被發現偷吃主人的晚餐後，竟然不以為然......後者則在為金瑞亨繼子執房時，更偷睡在房主床上，兩人各懷心思。

+ 3 + 3 + 3

短短兩集，已經透露出不少信息，包括金瑞亨實際喜歡同性；修女可能是會長的情婦，李寶英老公的生母，因為她洞悉豪門生活的一切；再有會長夫人見到玉子妍的表情相當震驚，應該曾經相識的故人。

當然，這套劇中也免不了狗血之處，孝元集團長女韓鎮熙（金慧華飾）非常情緒化，一點小事就大吵大鬧，亂摔東西，一段麵包店數落員工的畫面簡直令人抓狂；還有年邁的會長夫人也會突然生氣，大聲叫喚、打人，可謂是「不是一家人，不進一家門」，但同時也為觀眾帶來笑料。

不過，該劇也有槽點出現，譬如家教玉子妍同女傭鄭怡瑞的行為太過猖獗，但竟然沒有被辭退，服務於劇情的設定太明顯，以及鄭怡瑞同N（車學沇）互生情愫的情節太落俗套等。