陳積榮畢業於理大建築及工程系　先後效力無綫港視曾自資拍戲追夢

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-15 16:43

無綫前藝員陳積榮（Jeff）於去年8月宣布患上第四期肺癌，近來情況急轉直下，他於5月15日早上不敵癌魔病逝，終年38歲。Jeff畢業於香港理工大學的建築及工程學系，曾入讀TVB第20期藝員訓練班，與孫慧雪同期畢業。Jeff在TVB曾拍劇2、3年，而且大多都是演閒角，之後他過檔去HKTV，在《惡毒老人同盟》中飾演李楓的敗家仔而留下深刻演出。他之後轉戰內地拍攝網絡電影，又自資拍三部近乎「零成本」電影，包括《戀愛36D》、《最囧麻花》和《荒島屍變》，並於去年中籌備一部自編、自導、自演的電影《訓練班》。

陳積榮不敵癌魔病逝。（Facebook：@人行）

Jeff在圈中人緣不俗，患病期間獲多位藝人朋友出錢出力相助。與Jeff是大學同學的ViuTV藝人駱振偉曾分享兩人以往的點滴，表示：「我地（哋）一齊住hall（宿舍），我人生第一個roommate（室友），一齊打winning（遊戲），一齊上莊。你咁叻，撐住呀！我地（哋）一齊打依（呢）個仗呀，你係我見過最tough（堅強）嘅男子漢！」

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陳積榮去年8月確診末期肺癌，經濟拮據，無法負擔高昂的醫療費。（網上圖片）

Jeff自從確診肺癌後，一直積極對抗病魔，由於醫藥費用龐大，曾公開拍片發起眾籌，一眾圈中好友孫慧雪、駱振偉、馬浚偉等都有出力呼籲各界支持。《東張西望》於4月尾曾上門探望，當時消瘦不少嘅Jeff表示：「醫生同我講，標靶藥已經對我冇乜用，當時個肺有一半係白晒！所以要即刻做化療，但成功機會唔高，佢同我講得4成。除咗個肺花晒之外，癌細胞係極速擴散，包括膊頭、手臂、肚位置都有腫瘤。」情況嚴重。

Jeff拍片講述自己發病後的心路歷程。（YouTube：人行）