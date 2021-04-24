鄭中基演唱會︱陳積榮化療後光頭造型登場　女友不離棄：記得擁抱

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-24 22:21

鄭中基（Ronald）今晚（24/4）在中環海濱活動空間舉行第2場《WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021》，獲許廷鏗、方力申、田啟文（田雞）、戴夢夢、鍾培生等圈中好友撐場。Ronald在「世界變成點，有你就好得很」的環節中演唱情歌《爛瞓》，呼應《晴天陰天雨天》中他與太太的愛，以「好得很／妳現在比公主更爛訓／我就是妳夢外說親的人／妳的眼神／可否會願意答問／妳肯不肯」甜到漏的歌詞，配以一對對情侶的故事，疫情肆虐的情況下，雖然暫時被迫放下喜愛的表演轉型做其他工作，但有對方互相支撐就乜都得啦！

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Ronald亦十分窩心，第四對登場的情侶正是去年8月確認患上第四期肺癌的前無綫藝員陳積榮（Jeff）以及其女朋友Lillian，影片中雖然有女友陪伴着Jeff，但明顯可見Jeff接受第二次化療後消瘦不少，並以光頭狀態示人；女友又不忘深情告白：「在身邊一起樂觀面對，就算很難過，還要記得擁抱！」早前Jeff曾拍片籌醫藥費，希望透過眾籌支付昂貴的標靶藥費及龐大的醫療開支。