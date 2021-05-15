Justin Bieber公開房車巴士豪華內景　空間極大自帶桑拿浴室

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-05-15 22:15

加拿大小天王Justin Bieber當年憑着一首《Baby》紅遍全球，稚嫩又清新的形象大受歡迎，年紀輕輕已經是著名歌手和音樂人，不但在全世界擁有超高人氣，更為他帶來超巨額的收入。雖然去年因為疫情關係令Justin暫停所有巡迴演出，但他就趁機同老婆Hailey Bieber揸住新買的房車巴士進行公路旅行。早前Justin向大家介紹了他的房車巴士，超豪華內景令人驚歎！

Justin Bieber去年同老婆Hailey揸住新買的房車巴士去Road Trip。（IG@justinbieber）

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Justin透露自己在一年前購入這架房車巴士，而當時正值疫情肆虐，大家要保持社交距離，而Justin就可以在Road Trip的同時，保持社交距離。Justin曾揸住這架房車巴士由加拿大的屋企出發，一路揸到洛杉磯的屋企。片中所見這架房車巴士內部空間十分大，除了有舒適的工作區之外，還有一張皮質梳化床，而房內就擺了一張超大雙人床，不過最令人驚歎的是車內還設有一間蒸氣浴室及紅外線桑拿房，Justin在演出後可以放鬆一下。Justin在車內擺放了不少同老婆Hailey的甜蜜合照，處處都可見這對夫妻有幾恩愛！

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