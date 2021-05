應屆港姐冠軍謝嘉怡(Lisa)早前秘密飛返蘇格蘭,同分開了十個月的媽咪團聚,兩母女更深情擁抱,攬了接近半分鐘都未放手,場面非常溫馨。近日一直留在當地的Lisa,亦非常珍惜同家人相處的時間,今日(13日)她在IG Post出一張與爸爸媽媽的合照,並寫道:「Enjoying being able to spend some quality time with my parents. (很開心可以跟父母一起度過寶貴的時光。)」不少網民都大讚Lisa媽咪非常優雅,Lisa似足媽咪一樣靚女!