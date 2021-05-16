前IZ*ONE宮脇咲良落淚宣布畢業HKT48　網傳將簽約韓國公司

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-16 14:15

HKT48成員宮脇咲良2018年參加韓國節目《Produce 48》後，上月尾完成兩年半的韓團IZ*ONE活動後，啟程返回日本。昨日（15日）她與隊友矢吹奈子驚喜現身HKT48單曲記念活動時，正式宣布畢業令粉絲震驚。

宮脇咲良昨天宣布正式畢業HKT48。（IG/@like_0362）

宮脇咲良作為HKT48主將成員，粉絲一直非常期待她回歸組合。可是早前她接受雜誌訪問時已提及有離開HKT48的計劃，誰不知昨晚隨即宣布畢業。宮脇咲良在活動上講到自己13歲加入HKT48，作為一期生已經10年，離開組合的兩年半間才發現HKT48是她的一個起點，認為自己是時候向下一階段進發，希望粉絲不要感到傷心和失望。其後成員村重杏奈和前成員指原莉乃讀出手寫信時，令宮脇咲良忍不住感動落淚。

宮脇咲良和矢吹奈子相隔兩年半後參與HKT48行程。（Twitter/@39saku_chan）

宮脇咲良上月尾啟程回日本。（newsen）

宮脇咲良畢業演唱會將於下月19日舉行，對於偶像火速宣布畢業，雖然不少粉絲感到不捨，但都有留言祝福她順利。對於宮脇咲良畢業後的去向，網絡上已有不少消息傳出她將簽約韓國經紀公司，繼續韓國演藝活動。早前IZ*ONE解散前亦傳出過BTS防彈少年團所屬公司曾接洽宮脇咲良，但HYBE當時否認，宮脇咲良去向持續備受關注。

宮脇咲良於韓國有着高人氣，未知之後是否集中韓國活動。（IG/@ official_izone）

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