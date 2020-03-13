AKB48越南姐妹團涉抄襲IZ*ONE　網友：只有顏值沒跟上

韓國選秀節目《Produce 48》出身的限定女團IZ*ONE，雖然經歷過造馬風波，演藝事業更一度要暫停，但上月活動重啟後，新專輯銷量突破40萬張，成績比爆出造馬前更加優秀。近日就有粉絲發現AKB48越南姐妹團SGO48竟大貼抄襲IZ*ONE新碟的造型，而成為網上熱話。

IZ*ONE為SWING娛樂與AKS共同營運的韓日女團，即AKB48、HKT48和NGT48等日本女團的所屬公司，而IZ*ONE當中三位日本成員宮脇咲良、矢吹奈子和本田仁美亦分別是AKB48及HKT48的現役成員。近日就有粉絲發現，在越南胡志明市活動的AKB48姐妹團SGO48竟涉嫌抄襲IZ*ONE新專輯的造型照。由於IZ*ONE與AKB48隔個海也算是「表姐妹團」，因此抄襲令粉絲百思不得其解。

IZ*ONE上月重啟活動後，成績反而更優秀。（FB/@ official.izone）

睇先一下IZ*ONE的原版造型照：

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兩輯造型照由衣服到背景怖置都非常相似，粉色系的西裝套裝到背景鮮艷的乾花道具，乍看還真的會以為是同一輯照片。SGO48疑似抄襲的消息傳開後，當然惹來IZ*ONE粉絲的不滿，有人去到SGO48的官方Facebook及Twitter要求回應事件外，更留下「只有顏值沒有跟上」等批評的說話。不過又有網民表示，IZ*ONE與AKB48既然是「表姐妹團」，造型概念即使相似也不算是問題，讀者又覺得兩者有抄襲之嫌嗎？

對比IZ*ONE（左）和SGO48（右）的照片，風格幾乎似到十足！（FB/@ official.izone、@ SGO48）

再對比一下SGO48的新造型照：