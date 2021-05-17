Elkie莊錠欣內地打疫苗「沒在怕」　拍片籲：相信我們國家的醫療

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-17 14:45

前韓團CLC中的香港成員Elkie莊錠欣正在內地生活，但她都有不時拍片與粉絲分享日常。昨日（16日）Elkie就上傳了在內地接種新冠肺炎疫苗的影片，她大讚內地醫護人員溫柔外，亦呼籲大家多多了解疫苗並接種，齊心抗疫。

Elkie打疫苗前心情輕鬆。（YouTube截圖）

莊錠欣昨天上傳影片，分享在內地接種疫苗的經歷，她更講到打完疫苗後24小時內也不能洗澡。雖然Elkie未有提及打哪款疫苗，但從影片中的橙白色盒子可見，疑似接種香港亦有的科興疫苗。由出發到完成接種，自言不怕痛的Elkie都表現輕鬆，她更表示在觀察的30分鐘內忘記了要與朋友打機消磨時間。

從影片中的橙白色盒子可見，Elkie疑似接種科興疫苗。（YouTube截圖）

Elkie接種疫苗後表示一點感覺也沒有，她亦大讚內地醫護人員溫柔。莊錠欣更在影片中講到：「大家不論係喺邊度，姐係可以去了解多啲呢嗰（新冠肺炎）疫苗，跟住，覺得自己身體狀況OK嘅話…我都幾建議大家去打嘅，係啊，我哋相信我哋國家嘅醫療，犀利。」呼籲粉絲一同接種疫苗抗疫。Elkie表示之後將再與大家更新接種第二針的狀況，並希望大家都能身體健康。

Elkie最後亦有呼籲大家一同接種，大讚內地醫護人員溫柔。（YouTube截圖）

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