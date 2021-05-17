新冠疫苗｜隋棠打阿斯利康疫苗後高燒39度　全身乏力又作嘔

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-17 19:30

台灣疫情連環爆，16日又暴增206例確診，不少台灣藝人跳出來呼籲防疫，隋棠近日就在社交平台分享打阿斯利康疫苗的過程，表示一度高燒到39.5度，但她覺得，熬過這不舒服的兩天，能換來極低重症的機會：「還是值得的吧」。

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隋棠表示，打完阿斯利康疫苗後，整整一天半的時間裡，只能躺在床上或滾到木頭地板上，期間不但發高燒、想吐：「發燒大概也一直維持38.5-39.5」，還全身痠痛無力、畏寒，皮膚也變得極為敏感：「在床上碰到床單都不舒服」等狀況，不過，她也說打過疫苗後的反應，因人而異，像老公和友人就只有頭痛，因此無需過度擔心：「就像所有的疫苗或多或少都有副作用，但它能提高身體一定程度的防護作用，更是保護自己同時保護他人的重要步驟。」

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面對疫情再爆發，隋棠也呼籲大家「別慌」，盡量避免外出：「待在家就能救大家」，提到近日她復出拍的戲延拍、活動也取消，孩子們學校也停課了，因此她多半待在家裡，「非得去人較多的地方，最好是拋棄式口罩外面再加一個布口罩，這樣可以確保拋棄式口罩較妥善的服貼臉部，大幅減少感染風險」，做好自身防疫，多多輸送正能量：「這種時刻最不需要的就是多餘的口水了，口罩趕快戴起來」，「最重要的，給予第一線醫護人員最大的尊敬與尊重，一起平安等待終將迎來的曙光」。

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