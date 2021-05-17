袁文傑講波稱「簡迪過譽」被批偏頗　鍾志光：佢表達嘅背後有理念

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-17 22:30

鍾志光（鍾Sir）今日（17日）現身將軍澳電視城出席《2020東京奧運會》記者招待會，連續做了八屆奥運的鍾Sir坦言不少昔日戰友已經離開而無法並肩作戰深感可惜，尤其懷念兩年前去世的排球評述員雷禮義：「我好懷念雷Sir（雷禮義），佢一路請我食叉燒，由細食到大，今年冇咗佢嘅叉燒難免有啲失落！」

鍾志光連續做了八屆奥運，今屆又點少得他？（梁碧玲 攝）

鍾志光非常懷念雷禮義。（張楊帆攝）

今屆奧運一共有五間電視台轉播賽事，鍾Sir坦言雖然有競爭才有進步，不過報道體育賽事難以拿出什麼殺手鐧來取勝：「體育方面係冇不二法門，實實在在老老實實如實報道，咁已經足夠，呢個係做體育嘅基本法。」他又表示在曾志偉的領導之下，相信綜藝節目方面會有不錯的配合。

李思雅、鍾志光、朱凱婷及陳庭欣曾經一起做奧運主持。（梁碧玲 攝）

日前袁文傑在評述車路士對李斯特城的足總盃決賽時，因為講了一句「簡迪（Kante）過譽」，疑似批評對方過份被吹捧而惹來不少球迷狠批言論偏激不夠專業，鍾Sir為袁文傑護航，表示他的言論其實有根據：「我覺得對文傑有啲唔公平，佢表達嘅背後係有理念，有佢嘅分析系統，只不過係短短嘅直播時間入面冇辦法同大家交代得到。我諗佢嘅意思唔係話簡迪唔配做歐聯兩場賽事嘅最佳球員（MVP），因為大家都同意佢呢兩場都打得好，但整體嚟講，佢亦都唔係貶低簡迪，只係話其他球員能力都唔錯，唔需要單單將個榮耀擺喺簡迪身上。」他又認為很明白球迷有自己的喜好，但希望可以全面知道別人說話背後的意思才作出批評會比較客觀一些。

袁文傑早前在評述車路士對李斯特城的足總盃決賽時，因為講了一句「簡迪（Kante）過譽」，疑似批評對方過份被吹捧而惹來不少球迷狠批言論偏激不夠專業。（Facebook：袁文傑 Andrew Yuen）

鍾志光力撐香港運動評述員有特色。（梁碧玲 攝）

香港運動評述員分析比賽時向來氣氛比較輕鬆，有時更會有講有笑帶動氣氛，但卻有不少批評聲音指很嘈吵不夠專業，更直言寧可轉聽英文評述。鍾Sir認為這就是香港特色：「如果一場賽事，你諗下，平鋪直敘去講，例如『簡迪將個波交俾後面嘅施華』、『施華交番畀龍門』、『阿朗素又失咗個波』，咁你係唔係會覺得好悶吖？但如果大家講下『簡迪好搏喎喺前面！』、『皇馬其他球員都咁好㗎啫』、『哎呀簡迪啱啱又失咗個波喇！』，大家係咪都會覺得興奮啲過癮啲？」