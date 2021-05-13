網民重提「夜場工作」假新聞　吳若希怒罵：你幫我搵返個契爺出嚟

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-13 15:09

吳若希（Jinny）昨日（12日）在Facebook開心分享與老公一起煮辣雞的《相敬如賓週》YouTube影片，卻有一名網民自稱曾與Jinny在尖沙咀著名夜總會「聲雅廊」見過面而引起Jinny注意，她馬上留言反擊，更叫對方約去TVB當面對質，火藥味甚濃。

吳若希懶理負評，昨日公開與老公一起煮飯仔的影片。（Facebook：吳若希 Jinny Ng）

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Jinny於出道初期，曾經被傳媒不實報道指她曾以「咖哩」之名在夜場工作，雖然她已經多次否認，但依然受到不少網民狙擊。其中一名網民昨日在Jinny的Facebook專頁留言道：「咖喱！好耐之前起（喺）聲雅廊你坐過我，以前你啲枚好屎啦！不過飲酒就唔賴皮都算幾好玩！幾時有機會再同你劈過？」Jinny馬上回覆對方，並表示不認識他：「唔識你？你邊位？」該網民亦不甘示弱，繼續道：「你見到我就知道！之前成日落去搵你玩。電話又改埋，而家你連你契爺都少搵啦（佢話我知）」，更踢爆Jinny當年叫「咖喱」是因為與她的本名「吳嘉妮」發音相若。

吳若希被網民攻擊曾以「咖哩」之名在夜場工作。（Instagram：@jinnyng）

有網民聲稱曾經與吳若希猜枚。（Facebook：吳若希 Jinny Ng）

見到對方以囂張姿態踩場，Jinny則大方約對方出來當面對質：「我聽日返tvb，大概中午12點收，聽日見！PM 我你電話～ 」對方回應指Jinny現時已為大明星相當巴閉，更直指「仲識得我咩？」Jinny爽快說道：「得啦！見咗面先啦～唔見點知識唔識你～邊個我契爺？我最近窮，你幫我搵返個契爺出嚟啦～～」

Jinny又邀請對方直接去TVB見面，更表示自己可以盡地主之誼帶他參觀：「我PM咗你叫你留電話，我聽日開完《姊妹淘》就搵你，如果你想參觀埋電視城，俾（畀）埋你身分證同全名我，我幫你報上去公司。」見到Jinny的熱烈攻勢，該網民卻不想赴約：「我唔想參觀電視台，畀個貼士你，我以前成日寸你個名咖啡雞，之後就鬧我隊我飲，咁樣你記得啩。」

吳若希大方約對方出來當面對質。（Facebook：吳若希 Jinny Ng）

有其他網民好奇Jinny是否真的曾經在夜場工作，她本人亦不厭其煩再三澄清：「無（冇）喎～講咗咁多年都仲講？！」亦有網民認為清者自清，沒做過就不需要怕被別人講。

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