方力申對玩交友App已失去興趣　呻從未收過露骨訊息：我都想睇下

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-17 22:52

方力申今日（17日）現身將軍澳電視城出席《2020東京奧運會》記者招待會，曾於04年雅典奧運及08北京奧運到當地直擊現場實況的他，今屆亦被委派做外景隊前往東京而深感興奮：「一個不一樣嘅奧運會真係好想參與，作為一個運動員，想唔想去，係一定想去！」

方力申坦言已經為出發東京而打好第一針的新冠疫苗，亦表示到步必定跟足當地的防疫措施好好保護自己。（梁碧玲 攝）

小方於17年前直播雅典奧運期間因為與葉璇度橋對稿期間講出一句「跟住你寸我吖嘛」，卻因為提早被攝影機播出街而令人誤會兩人不和，他坦言雖然當時年紀少不知如何應對突發情況而露出尷尬樣，但現時發生一樣的事情一樣不知如何招架：「我喺呢17年嚟，主持嘅技術冇進步過，如果有同樣嘅事情發生我一樣會令大家誤會，所以就要睇下今次係邊個，頭先麥美恩叫我寸佢喎！如果我同麥美恩一齊做就可能會有呢個火花出現！」

小方表示不排除會與麥美恩再上演一次「寸人」橋段，可能會更有火花。（梁碧玲 攝）

自從與Stephy於2016年分手之後，41歲的小方至今仍未公開戀愛過，日前他在節目《諸朋好友》中更自爆於一年前開始於交友App認識女仔，他表示自從節目出街之後多了很多人在app上add自己：「好多人相信我係真嘅（方力申），但反而我一個人都冇傾偈，認真我覺得開始覺得悶，由我一開始覺得好新鮮好多素人，但我真係唔會大膽咁唔識對方嘅背景，憑佢寫乜就約佢出嚟，真係唔敢，所以我好快都唔會玩喇！（有冇女仔send啲好露骨嘅嘢畀你？）冇喎！我都想睇下！但係冇啊，真係！（有冇鍾意啲咩類型嘅女仔？）冇啊，唔知啊！畀啲相嚟睇下先啦！」

方力申表示自己已經對於用交友app識女仔失去興趣。（梁碧玲 攝）

不少網民都對於小方要用交友app認識女仔而大感驚訝，認為他身邊已經有不少靚女朋友，應該不缺女朋友人選，他卻大呼實在是天大的誤會：「其實大家成日都覺得我身邊永遠都有好多女朋友，我入行20年都係咁，但無論男仔女仔都好，可能工作環境令社交圈子真係好細，或者因為身份或職業令佢哋唔敢咁容易相信人真係搵唔到另一半，但佢哋嘅質素亦都好多都好好，呢樣嘢係真係唔出奇！」