第二聲鈴響劇評｜另類手法說故事添懸念　節奏到位成本年度必追劇

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-18 19:30

相信有看過《紙房子》（Money Heist，西班牙譯：La Casa de Papel）的劇迷，都領教過西班牙劇的威力。節奏極快之餘，每集都帶來爆煙花式的驚喜，比普遍美劇更加刺激。Netflix播出《紙房子》後成功帶起了西班牙劇熱潮，而最近上架的懸疑驚悚劇《第二聲鈴響》（The Innocent）就登上了全球排行榜的第二位，是2021年絕對不能錯過的西班牙劇！

《第二聲鈴響》改編自懸疑大師Harlen Coben的暢銷小說，其作品已經多次被Netflix拍攝成劇集和電影，包括《陌生人》（The Stranger）、《The Woods》、《Safe》等。今次劇集找來擅長拍攝驚悚懸疑題材的西班牙導演Oriol Paulo執導，風格非常有新鮮感。

【陌生人．劇評】前段佈局精密無破綻 結局Hea爆趕收工令人失望

男主角Mat由西班牙型男Mario Casas飾演。（劇照）

一生人三翻四次遇上意外，是巧合還是命中注定？劇情主要講述，8年前法律系高材生Mat（Mario Casas飾）因為在夜店幫忙調解糾紛而誤殺了一名叫Danny的年輕男子，大好青年因而被判入獄4年。如今九年過去，背負著前科過活的Mat與妻子Olivia努力重新開始，可惜一個電話及3宗離奇命案卻改變了他一生。為了查明真相，Mat賭上一切，將自己身陷險境。

有看過西班牙劇的觀眾大概都知道節奏極快，就以首集來說，男主角Mat以獨白的方式快速講述為何因誤殺而入獄，認識妻子Olivia，還有圍繞身邊所有人的關係，完全沒有浪費時間和多餘對白去鋪墊。同時在毫無突兀感的情況地下，在短時間內拋出不同懸念去吊觀眾胃口，節奏和懸疑感均拿捏得非常到位，看第一集就會毫無節制地追下去。

*注意：內含少量劇透，逃生門在此。

值得留意的是，跟普遍劇集不同，《第二聲鈴響》每集都以不同角色的觀點去敍述個人身世及其不可告人的暗黑秘密，來串連整個故事，故看完第一集後，難以理解第二集是正常的，只要花點時間去適應就可以了。在這個新體驗中，觀眾有足夠時間去跟角色建立關係，並了解到每個人的秘密，從中拼湊線索，逐步抽絲剝繭去猜出幾宗命案的兇手，還有為何所有事都跟Mat有關。

劇集題材黑暗暴力．（劇照）

整套劇非常考驗男主角Mario Casas的演技，如何由以為修讀法律的大好青年因誤殺而被判入獄，在獄中被摧殘後，終於獲得重生機會時突然遇上一連串命案及極大陰謀，所面對的情緒起伏。雖然劇本寫得好，但都需要演員的演技來加持才能令劇集生色，而曾經在2017年上映的西班牙電影《佈局》（The Invisible Guest，西班牙語：Contratiempo）中有過出色演出的Mario，就靠著扎實的演技來活了這個角色。

總括而言，《第二聲鈴響》雖然沒有激烈的打鬥場面，但憑到位的懸疑感和極大節奏，輕易地帶了觀眾入戲。不過記者認為劇集有著前6集的鋪墊，來說明命運的殘酷，無論善良的人總有別人看不到的陰暗面，比《紙房子》更好看！