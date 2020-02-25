【陌生人．劇評】前段佈局精密無破綻　結局Hea爆趕收工令人失望

Netflix的原創製作方面，劇集一向比電影優勝，好似《怪奇物語》（Stranger Things）、《破案神探》（Mindhunter）、《闇》（Dark）、《獵魔士》（The Witcher）等，都大受歡迎。最近上架的原創懸疑英劇《陌生人》（The Stranger）雖然沒有大肆宣傳，但在外國的口碑卻出奇地好。記者在在家工作期間，看了幾集後竟欲罷不能，劇情曲折離奇，看似無關卻又環環相扣，可惜結局草草了事，睇到直頭想打爆Mon！

《The Stranger》已於Netflix上架。（Netflix圖片）

陌生女子一句話 瓦解美滿家庭

共8集的《陌生人》改編自Harlan Coben創作的同名小說，並由Richard Armitage、在電影《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）中飾演「鬼魅」的Hannah John-Kamen、Siobhan Finneran等實力派英國演員主演。劇情由擁有幸福家庭的Adam Price（Richard Armitage飾）開始舖排，有一天當他帶兩個兒子到足球會參加比賽時，突然有位陌生女子（Hannah John-Kamen飾）前來告知他的妻子兩年前假扮懷孕及流產的真相，一下子令整個美滿家庭瓦解。在Adam發掘真相的同時，妻子突然失蹤，他們所居住的小社區內接二連三發生離奇事件，包括無頭羊駝屍、赤裸學生在湖邊昏迷及一宗槍殺案。

首6集劇情極燒腦 4條故事線同時出現

《陌生人》首6集劇情中同時發生至少四個故事，除了Adam遇上陌生人爆料及妻子失蹤，原來這位專門爆人秘密的陌生人亦主動接觸了不少目標人物，希望能夠藉此來賺錢。其實，由Adam妻子失蹤開始，幾乎所有劇情鋒迴路轉，看似無關卻互相緊扣，不同角色竟然有着不可告人或驚人的關係，燒腦程度等同早幾個月上架的Netflix原創驚慄電影《曲折》（Fractured）。值得一讚的是，整套劇集的佈局精密得幾乎毫無破綻，一宗看似簡單的失蹤案竟然能夠連繫上錯綜複雜的關係，不到結局根本完全猜不到兇手或幕後黑手究竟是誰。

【Netflix】《Fractured曲折》劇情燒腦 網民大讚媲美《不赦島》

劇情離奇的Netflix原創電影《Fractured》獲網民大讚燒腦程度媲美《不赦島》。（電影海報）

*注意：內含少量劇透，逃生門在此。

角色關係轉變太快 因為冇Budget結局趕收工？

可惜去到第6集中段之後，劇情開始鬆散，在Adam發現該陌生女子竟然是同父異母的妹妹之後，但劇情在完全沒有舖排下，兩人的感情突飛猛進，陌生女子更為Adam擋子彈，這個角色關係上的改變似乎轉變得太快亦有點不合理，不過因為想尋求答案而吸引到記者追看下去。當看到大結局如此Hea爆收場，雖然劇情合理但因為草草了事而有種「趕收工」的感覺，完全毀掉前7集所建立的情緒氛圍，令人懷疑Netflix是否冇Budget繼續拍下去。

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+ 5 + 4 + 3

個人認為劇集的中心思想是透過這個揭發秘密的「陌生人」，將真相帶給所有人，指出人類生存的其中一個意義就是不斷尋求真相，同時希望大家能夠以誠相待。不過在揭露真相期間卻牽連甚廣，有人選擇繼續假裝被蒙在鼓裡，有人一時看不開而最終悲劇收場。又或者像主角Adam及探員Joanna一樣，為了隱藏真相而說出「善意的謊言」更為諷刺，令觀眾反思其實只要適當運用善意的謊言，是否比起真相還要好？

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