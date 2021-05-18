伙記辦大事｜鄭子誠變態連老婆都頂唔順　相愛26年靠一招維繫熱情

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無綫劇集《伙記辦大事》鄭子誠又挑戰奸角的極限！早前見到陳瀅起色心，疑似落藥迷暈了陳瀅，鄭子誠見到陳瀅面紅紅，鄭子誠忍不住近距離埋身聞陳瀅，又有在車廂迷姦賴慰玲一幕，有不少觀眾都大讚鄭子誠的淫樣演得非常出色！

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重談這些戲份，鄭子誠接受《香港01》訪問時表示，拍攝時的確會有尷尬，連老婆也表示不想收看，但又要捧自己場，老婆都感到尷尬！

點擊下圖睇鄭子誠經典奸角：

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鄭子誠與老婆劉倩怡於1995年拍拖，2003年結婚，至今已相愛26年。鄭子誠曾表示自己演奸太多年，當做好人時反而會令觀眾失望，亦導致他情緒失落，幸好太太劉倩怡成為鄭子誠的推動力，他在太太開解和支持中慢慢走出失落，繼續做好自己每一個角色，感恩太太對他的愛與包容。

鄭子誠與太太劉倩怡都是擁有共同信仰的基督徒 (劉倩怡@FACEBOOK)

相愛多年，最怕就是感情變淡，鄭子誠說過，自己會自製心意卡給太太：「那時沒有手機，我會寫一些紙條放在她的儲物櫃，然後她又寫回字條覆我，大家好簡單但好窩心。」現在鄭子誠沒有同太太傳紙仔，不過依然會透過文字向愛妻傳情「每年她的生日、聖誕節、我們的結婚紀念日，我都會送上一張寫滿字的卡給她，大家結婚十幾年，我想將愛情感覺延續下去。」

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