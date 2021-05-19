姜濤《Mirror Go》片翻hit曾被問係乜水　網民︰而家知佢乜水未？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-05-19 13:00

組合MIRROR現時人氣急升，相信大部分觀眾對他們，特別是對姜濤都有認識。近來，有網民在討論區重貼當年《Mirror Go》的一段片段，引起熱烈討論，事關在片中有一名男生說︰「你係乜水啊？」令到網民笑指現在這名男生會否後悔。

姜濤現在已是當紅偶像。（IG@keung_show）

第一季《Mirror Go》於2018年首播，當時MIRROR出道只有短短幾個月，當中一集講到MIRROR到烏溪沙青年新村玩「伏匿匿」，幾位成員分成兩組。而姜濤想找地方躲藏，他到了一間已有一班年輕人在內的房間借地方，一開門，有一名女生已認得他，說道︰「佢係ViuTV嗰個啊！」、「姜濤啊！」一班女生心心眼看着他，姜濤之後有禮貌地問他們借房間的廁所躲藏，豈料房間內的男生直問︰「點解啊？」之後更說︰「你係乜水啊？」埸面尷尬。之後女粉絲更主動叫姜濤入房「匿埋」，較難被隊友發現。

姜濤有禮貌地借地方躲藏，卻有人問︰「你係乜水啊？」場面尷尬。（影片截圖）

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之後姜濤在節目分享道︰「啲男仔唔係話太歡迎（我），真係唔應該去啲有女朋友嘅地方。」Edan（呂爵安）說︰「佢哋不爽佢哋嘅女朋友見到姜濤之後心心眼。」姜濤說︰「我唔知我做過啲咩，我淨係問可唔可以借間房嚟用吓。」姜b大感無奈！這條片段在討論區翻hit，網民笑指︰「而家知佢乜水未？」瘋狂抽水。

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