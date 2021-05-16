細貓無緣入MIRROR勁可惜？　十件你要知道的事跟姜濤一樣曾係肥仔

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-05-16 23:15

組合MIRROR大受本地樂迷歡迎，成為新一代的偶像。而當年與機會失之交臂，差點就加入MIRROR的應智越（細貓），早前作客陳志雲的網台節目《Stephen．傾》時，大談感受，講到曾勸MIRROR的Jeremy（李駿傑）不要放棄時更一度泣不成聲，引起網民關注和討論。

現年27歲的細貓在音樂路上未如MIRROR的兄弟一樣順遂，但其實他的實力一樣強。（IG@mr_littlecat）

對於有追看《全民造星》的觀眾來說，細貓這個名字相信一點也不陌生，當年他憑獨特的聲線和舞台魅力，殺入十強，當時他的粉絲團陣容強大，人氣一點也不輸其他選手，是決賽的「黑馬」，當晚他的名次排第7，比Jeremy和Edan（呂爵安）還要高。可是，後來他因另有合約在身，無緣加入MIRROR。不過他跟MIRROR成員的感情深厚，在他們的第一次演唱會更擔任表演嘉賓。其後，細貓以個人身份出道，推出首支個人出道單曲《約你跳舞》，現時他自組工作室，為獨立音樂人，一直有推出新曲，不過人氣就比不上一班兄弟MIRROR，令人大感可惜。趁着他近日的討論度增加，就跟大家數數你未必知道的細貓十件事，一起認識他多一點！

細貓早前也有去MIRROR的演唱會，他們的感情一樣好。（IG@mr_littlecat）

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