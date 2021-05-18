安樂蝸｜78萬裝652呎屋簡約風　鄧佩儀最愛走廊收埋儲物櫃勁實用

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J2台最新一集《安樂蝸》由主持狄以達和嘉賓鄧佩儀（Gloria）到訪一間652呎的單位，單位走現代簡約風，既簡單又實用。

Gloria參觀一間652呎的單位。（電視截圖）

單位以白、杏色為主調，既簡潔又溫暖，是夫婦二人、小朋友和工人姐姐的家。一入門是玄關櫃，設計實用。單位的缺點是客廳呈鑽石形，難放置家具，於是設計師在梳化和電視櫃用了弧形設計，兩邊取得平衡。飯廳有小酒吧，而且用上了較大的燈飾點綴。

主人房用了跟客廳不同的風格。（電視截圖）

廚房同樣以簡約為主，特別之處是地上用了似水磨石的地磚。整間屋最截然不同的風格是在主人房，因為屋主想有酒店度假感覺，所以設計師以深色色調為主，如黑色、灰色和深木色，營造高貴優雅的效果。而主人房的套廁同樣以深色為主，牆身以深灰色的雲石紋磚，配上雲石檯面，打造優雅的空間。單位的設計連裝修費是78萬。Gloria原來最欣賞單位的走廊有落地櫃，可以完美收藏雜物，夠實用！

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