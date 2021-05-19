新垣結衣結婚恐引股災！日本藝人結婚衝擊股市　日網民慶幸已收市

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-19 23:30

日本「國民老婆」新垣結衣今天丟出結婚震撼彈，她與星野源合拍《逃避雖可恥但有用》（又譯：僱傭妻子）飾演夫妻，戲外兩人也在今天閃電宣布結婚，轟動日本演藝圈；相差八歲的兩人聯合發布聲明公開這個好消息，更在聲明尾端表示祈禱世界的疫情可以更快趨緩，讓粉絲無比驚訝又替他們感到開心，也震驚所有的「老公們」！

新垣結衣閃婚星野源的消息立刻引起網民熱議，男網友除了恭禧國民老婆新垣結衣外，也都紛紛留言表示：星野源必須死，成真了；甚至有網友懷疑消息是不是愚人節笑話，男網友淚推外，也表示沒有心情上班了，短短一小時不到，留言已超過百則。

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星野源的個人IG是在台灣時間下午三點零一分貼出聲明，剛好是日本股市收盤之後，有網友留言是不是擔心日本股市崩盤？因為日本女星石原聰美去年十月一日以親筆信向外界宣布閃婚喜訊，剛好遇到東京證交所自1999年轉為全面電子化交易以來，第一次全天停擺。

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有日本網友整理了過去日本藝人結婚對股市所造成的衝擊，當中包含了2015年「福山雅治結婚，日股跌714點」，「堀北真希結婚，日股跌了895點」，2016年「北川景子結婚，日股跌了479點」等，而石原聰美去年閃婚，正好碰上東京證券交易所系統故障，全天暫停交易。當時就有日本網友依此幽默留言推斷，若是國民老婆新垣結衣宣布結婚，恐怕會導致「東京證券交易所倒閉」以及「全球市場同時破壞」，甚至還有日本網友留言，「新垣結衣結婚的話日本會毀滅」，看來日本網友對於所喜愛的藝人結婚，所受到的衝擊不小。

由於目前日本股市已於台灣時間15:00收盤，日經指數下跌362點，主要是受到投資人擔心通膨速度比預期來得更快加上周二美股收盤三大指數走低的雙重影響；目前暫時還看不出來新垣結衣閃嫁星野源的消息，會不會進而影響的日本股市，要等到週四再見分曉。

日本網友整理了過去日本藝人結婚對股市所造成的衝擊。（Twitter截圖）

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