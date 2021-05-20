關曉彤因假吃推廣餃子惹爭議　宣揚「植物肉」罪加一等？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-20 11:00

童星出身的關曉彤自從同鹿晗官宣拍拖後，一直人氣與爭議並存，日前，她因在小紅書上推廣「植物肉」再度遭到網友狙擊，指她不但假吃，還要宣傳不健康食品。

在這段長達3分46秒的視頻中，關曉彤先介紹這個餃子是自己的晚餐，裏面的餡是植物肉，所以吃完也不會有負擔，所以嘴饞或者想保持身材的時候就會吃這個餃子。然後她將一隻餃子放入口中，鏡頭馬上切至下一畫面——筷子上剩一半餃子，關曉彤在不停咀嚼。

有一幕關曉彤在咀嚼時，筷子上的餃子是完整的。（網絡截圖）

有網友指出，這是以前典型的吃播視頻，將食物放入口中，然後吐出來假裝正在吃，再將吐出的部份剪掉。而每次關曉彤一吃的時候，畫面都會被剪至下一段，沒有一個是完整吞嚥的鏡頭，在接近片尾，才看到她一個連貫的吃餃子鏡頭。

即使關曉彤將餃子放入口中，但亦沒有見到她吞嚥畫面。（視頻截圖）

同時，關曉彤一邊吃還一邊介紹這款植物肉餃子的配料與歷史，眼睛還不時望向鏡頭旁邊的提詞卡，非常不專業，因此受到質疑，狠批「自己都不吃的東西，安利大家去吃，真的有點過分。」

眼神左顧右盼。（視頻截圖）

除此之外，有關植物肉的問題也引起網友熱議，有網友認為，這讓素食主義者多了一個選擇：「只要價格合適並且品質過關，就不是壞事。偶爾吃吃肯定是比光吃紅肉要健康很多的」、「怎麼說呢，我以前無肉不歡，自從養了寵物後，就開始儘量少吃肉了，人造肉算給我這種人多個選擇吧，大家不是想吃不買就是了」，也有網友指長期食用植物肉對人類身體有害：「老美發明的，用大豆做的高鈉食品，好多添加劑，人家都不吃，非要推廣到中國，而且高鈉容易患心腦血管病」等。

網友意見不一。（網絡截圖）

植物肉主要以大豆、豌豆、小麥等作物中提取的植物蛋白為原料，採用化學分離的方式，從原材料中提取人體所需的植物蛋白，再經過加熱、擠壓、冷卻、定型等一系列步驟，使其具備動物肉製品的質地和口感。無論如何，都要依照自己的健康情況選擇適合自己的食物。