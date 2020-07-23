二十不惑|董思怡人氣高過關曉彤　撞臉迪麗熱巴成觀眾最喜愛角色

內地近期熱播的劇集《二十不惑》同《三十而已》都成為觀眾茶餘飯後的熱話，由劇情到角色都非常有代入感，貼地且真實。

在《二十不惑》中，講述的是一個宿舍裏，四位不同背景、性格、能力的女生在大學畢業之際，面臨初入社會或繼續升學等問題，一方面反映大學生活，另一方面反映初出茅廬的境遇，令觀眾或多或少都可以找到一些自己的經歷。

四位演員分別是關曉彤、董思怡、李庚希以及卜冠今。（微博@關曉彤）

原本劇集是由關曉彤主演，很多網友都奔著她看套劇，想不到竟是劇中另一個角色「段家寶」跑出，一位富二代，貪吃、購物、追星就是這個人物的標誌，錢同工作從來都不是她考慮的問題。然而，段家寶從來都不會炫耀自己的財富，為人單純、善良、脾性好，大大咧咧，樂於助人，且對事不計較，生活態度積極，是做「閨蜜」的最佳人選。除此之外，段家寶在職場上的表現也非常稚嫩，不乏出現一些被刁難、尷尬的情況，讓很多初入職場的網友感同身受。

段家寶一角深受觀眾喜愛。（微博@董思怡_）

當然，角色受喜愛，除了人物設定，演員的詮釋也很重要。扮演段家寶的是一位新晉演員，名叫董思怡，在劇中留有一頭齊蔭Bob頭，皮膚白嫩滑晳，身材比較微胖，但不難看出她立體的五官，大眼高鼻圓臉，粉粉嫩嫩，非常可愛，還略帶幾分異域氣息，某些角度甚至有點似迪麗熱巴，更有網友索性稱她為「胖版迪麗熱巴」，可見對其樣貌相當認可，不過眼神與輪廓比熱巴要柔和些。

雖然董思怡有些微胖，但不難看出她五官立體。（微博@董思怡_）

點擊下圖睇董思怡與迪麗熱巴對比相：

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其實董思怡原本就不是骨感身材，只不過無劇中那麼胖，有指她是為了拍攝該劇特意增肥7.5kg，貼合劇中富二代吃貨人設。拍完之後才慢慢恢復身材，由近照開來，她較之前已瘦身不少，鵝蛋面型愈發明顯。

瘦身後的董思怡其實是鵝蛋臉。（微博@董思怡_）

然而，網上有關董思怡的介紹並不多，她在2016年曾參加選秀節目《加油！美少女》，入圍全國12強，距成團位僅一步之遙。其後拍攝過一套網絡處境劇《倔強的王者》，因此《二十不惑》算是董思怡的第一套電視劇，儘管只是一位新人演員，不過她的演技非常自然，因此在其他幾位演藝經驗豐富的女生中脫穎而出，成為四人中最受歡迎的一位！