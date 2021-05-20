范丞丞關曉彤人氣不再？　傳偶像校園拍劇場面冷淡被當路人

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-20 00:00

內地追星風氣盛行，時下不少90後明星都有好多粉絲追隨，所到之處都現人山人海的畫面，范丞丞﹑關曉彤就是其中一份子。作為人氣高的偶像代表，他們自然會受到觸目，但近日網上卻傳出他們在南京大學取景拍戲時竟遭到冷待，現場無人圍觀非常尷尬，還疑在校內招募臨時演員時沒有人報名等，不禁令許多網友覺得果然高材生就是不一樣，有自主同自我的個性不會盲目追星。

關曉彤﹑范丞丞有不少粉絲追隨。（視覺中國）

根據網友的爆料指出，范丞丞﹑關曉彤等人在南京大學取景拍攝電視劇《曾少年》，難得有時下人氣高的明星現身校園拍戲，想必會引起學生的追捧﹑圍觀﹑尖叫，但就傳出出現反常現象，現場不但沒出現暴動追星人潮，學生們即使見到都沒有多看兩眼，視他們不存在似的直行直過，這種現象絕對是罕見。

關曉彤﹑范丞丞被傳在校園內拍戲無人問津。（微博圖片）

另外，亦傳出劇組在校園內發出招募群演的通告，開出75元人民幣一位拍攝 ，沒想到等了一整天都沒有人前去報名。不少網友得知後都表示劇組開出這個價錢在污辱人，畢竟南京大學是重點大學，學生幾乎都是學霸人才，課餘時間出去打工都不止收75人民幣，激讚學生有自我素質，在現時追星盛行的大環境中為年輕人樹立了好榜樣。

有傳劇組在校園內招募群演。（微博圖片）

眼見傅聞愈演愈烈，劇集《曾少年》的總出品人張小波就立即在微博發文澄清：「我們在南大從未招募過群演，已固定證據，等着我告你吧，絕不姑息。」