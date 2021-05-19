怦然心動20歲｜阿嬌自爆不愛男生幫拎袋　認同每個肥仔都是潛力股

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-19 20:15

現年40歲的阿嬌（鍾欣潼）最近參加觀察類真人騷節目《怦然心動20歲》掀起關注。在節目中一眾嘉賓透過看錄像的方式，分析多位年輕男女的感情生活，然而在最新一集中就有男生主動表示想幫女生拿包包卻遭到拒絕，眼見這個畫面阿嬌就似乎甚有興趣討論，直言無諱地強調自己是不愛男生幫拿包包，繼而這個話題在網上掀起廣大討論。

阿嬌原來不愛男生幫自己拿包包。（影片截圖）

在最新一集節目中，男嘉賓波波同女嘉賓阿侯阿婕約會，在走樓梯的過程中，波波就主動提出幫女生拿包包，沒想到她二話不說拒絕：「我就喜歡自己拎包，因為這個是我的配飾。」令到男生顯得非常無奈同尷尬。眼見這個畫面，阿嬌就立即作出評論道：「我也不喜歡男生幫女人拿包。」在旁的藝人寧靜亦支持阿嬌的做法。而網上亦有不少網友認同阿嬌﹑寧靜的說話，認為不是那麼重的包包就不應該讓男生拿，而且包包亦是女生穿搭上的另一種搭配，如果拿的包包不止一個或是一些比較重的包包，這樣子男生就需要幫忙。當然有網友就認為男生需主動提幫女生拿包包，事關這樣可以顯示男生的伸士風度且有情調，不過該不該拿其實沒有一個標準答案，都是因人而異而已。

阿侯阿婕拒絕男生幫拿包包。（影片截圖）

寧靜﹑阿嬌都不愛男生幫拿包包。（影片截圖）

另外，在約會時波波亦提到自己從前是一位大胖子，但自同女朋友分手之後，看見她的新男友又高又瘦又陽光，於是令他下定決心減肥，果然減肥後變成一個有魅力且高顏值的人。而阿嬌知道他的過去後都認同：「每個胖子都是潛力股。」足以可見胖子的塑造力是可以好強勁的，圈中彭于晏﹑姜濤等人就是最佳例子。

阿嬌認同每個胖子都是潛力股。（影片截圖）

波波減肥後變了一位型男。（影片截圖）