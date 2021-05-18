孫儷手抄字帖了得不輸專業人士　鍾鎮濤書法線條分明以38萬賣出

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-18 22:30

內地女星孫儷除了演戲了得之外，還能書寫一手好字，近日她書寫的作品就獲邀登上著名書畫家童衍方的個展中作展覽，字體秀美又工整獲得不少網友讚賞。其實除了她之外，圈中還有鍾鎮濤﹑井柏然等人的字體亦獲得不少青睞，其中井柏然的字體更厲害到被某字庫相中，傳以300萬人民幣收購他的字體，打造成「井柏然字體」，目前該字體已經上線使用多時，果真是「一字值千金」的。

井柏然﹑孫儷﹑鍾鎮濤的字體各有特色。（井柏然微博圖片﹑孫儷微博圖片﹑鍾鎮濤微博圖片）

人稱「娘娘」的孫儷近年的喜好之一就是寫書法，不時都會透過微博上貼其書法作品。近日她手抄書寫的字帖「般若波羅蜜多心經」就在書畫家童衍方的個展中作展覽，她感到非常開心留言道：「童老師的個展，我也去湊熱鬧了，感謝童老師的鼓勵。」眼見她的字跡端莊秀美，工整既有力量且有一種大氣的感覺，看着整幅字畫完全不輸專業人士，可想而知這書法底蘊絕對是需靠日積月累而練成的。不少網友看到這幅手抄帖都有讚無彈，紛紛大讚孫儷有才華，絕對是一位多才多藝的女明星。

孫儷的手抄書寫字帖作出展覽。（孫儷微博圖片）

而「B哥哥」鍾鎮濤亦不時透過微博上貼其書法作品，見他寫的字體大小字結合，線條上粗幼分明，揮毫有力非常有個性。他還曾為綜藝節目《經典詠流傳》而書寫了一首詞的書法，被讚寫得渾厚有力是一位擁有文人情操的賢人。另外，他寫的書法曾在「香港演藝人協會周年晚宴」中，以38萬港幣賣出，可想而知他的書法能力是被得到認可的。

鍾鎮濤的書法揮毫有力非常有個性。（鍾鎮濤微博圖片）

除了孫儷﹑鍾鎮濤之外，在新生代男星中井柏然的字體可以說比較奪目。雖然他寫的不是書法，只是用鋼筆寫下對生活的感悟同了解，但他的字體非常清秀且有柔美感，所以獲得大家喜愛。同時井柏然的字體有時代感，大氣感，自然雋永讓大家看得很舒服，所以當時引起許多討論。

然而，井柏然的字體好評不斷在網上傳開後，據指有某知名字庫就相中他的字體，當時傳出以300萬人民幣收購他3000字。根據內地「百科」指出，井柏然的字體的確在2015年9月已經正式上線使用，並且清楚顯示表明將收入用做公益事件，所以高價收購一事有可能存在，而他將成為新生代男星字體被入庫下載的第一人，非常厲害。

井柏然的字體清秀且有柔美感。（井柏然微博圖片）