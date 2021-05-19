【生活家】邱澤文淇相差22歲竟CP感十足？　男方出軌黑歷史遭重提

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-19 21:45

由劉敏濤、文淇、邱澤、劉心悠等主演的劇集《生活家》最近討論度越來越高，主要講述劉敏濤、文淇這對生活窘迫的母女利用個人智慧，化解焦慮與困境，逆流而上，成為更好的自己的故事。

該劇圍繞劉敏濤、文淇這對母女的生活展開。（微博@電視劇生活家）

劇中的文淇是一位樂觀、聰明的實習審計師，性格剛柔並濟，能屈能伸，因做事風格同上司邱澤相似，所以深得對方賞識，在工作上得到他很多幫助與鼓勵，是其手把手教出來的徒弟，慢慢地，兩人在工作上也越來越有默契，互相了解。不得不講，邱澤同文淇不止將職場前輩和新人菜鳥之間的感覺演繹得淋漓盡致，對情感之間「剛剛好」的氣氛也拿捏到位，有點曖昧卻不道破，氛圍感十足。今日更有「邱澤文淇好嗑（表示超級喜歡，非常認可）」登上熱搜，引起網友熱議。

邱澤與文淇的CP感令網友大感意外。（微博@電視劇生活家）

其實邱澤同文淇相差了22歲，在劇中也並非戀人關係，更似是一對靈魂伴侶，原本以為又是一套「父女戀」劇情，想不到開播後，兩人同框非但沒有太大的年齡感之餘，互動過程看上去也不時令觀眾覺得有「甜」的感覺。當然，這同兩人的入木三分的演技分不開，邱澤的每個眼神都張力十足，而文淇雖然只有17歲，但演技早已備受業界內外認可，將23歲的職場新人詮釋得非常到位，還原了很多剛入職場青澀、膽怯、有些魯莽的狀態，賦予角色靈魂。

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除了職場之外，劇集也富有生活氣息，譬如兩母女為了省錢，會去超市免費試吃當早餐，文淇幫同事買外賣，自己只飲水等，儘管生活拮据，但依然積極樂觀，努力向上。而在服裝方面，也非常符合人設，不會好似以往的一些劇集，明明是缺錢、剛入職場，卻穿戴華麗等。

文淇在劇中的服飾非常樸素。（微博@電視劇生活家）

然而，隨著新劇的熱度增加，邱澤以前的黑歷史亦被翻出，事緣當年他同唐嫣拍拖期間，曾被台灣媒體拍到深夜約會李毓芬。2019年時，又單方面承認同張鈞甯戀情，其後遭到對方否認，私生活飽受詬病，因此也有不少網友認為他想藉該劇洗底，更有網友指文淇尚未成年，卻要被捆綁炒作CP，直斥劇方行為嘔心等。