新垣結衣｜盤點結衣BB歷任緋聞男友　錦戶亮做錯一件事傷盡女神心

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-05-20 22:30

日劇《逃避雖可恥但有用》（又譯：僱傭妻子）開播以來，討論度居高不下，完結篇收視率高達20.8％，可愛的「美栗」新垣結衣因此劇再度翻紅，先前還成了紅白評審，和擔任白隊歌手的星野源再度「重逢」，在當時還掀起了一股話題討論。 文：Amber Chan, Xiaoyao Liu（GQ Taiwan）

《逃恥》新垣結衣戲中嫁星野源！戲外歷任緋聞男友都是桃花男

戲中選擇嫁給草食男「平匡」星野源的「美栗」新垣結衣，現實生活中不同於男方桃花多，新垣結衣從出道以來，可說是緋聞絕緣體。

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早前被爆出私下不愛洗澡也不愛換衣服的新垣結衣，曾吐露過婚姻觀，笑言私下其實很愛睡覺，無時無刻都很想睡覺，最好一天能睡個三次回籠覺，希望未來老公能接受她的這個「嗜好」，相信對眾男粉絲來說，光憑想像就覺得「結衣真的好可愛」，是吧？

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不過貌似緋聞絕緣體的她，其實曾低調傳過幾段緋聞，只是新垣結衣和男方都從未正面回應，此刻就來回顧這些年來，究竟有哪些男星曾擄獲她的芳心，和新垣結衣傳出戀情。

三浦春馬

2007年，三浦春馬和新垣結衣因合演電影《戀空》相識，不少粉絲也因這部電影而喜歡上他們，甚至希望兩人戲外也能在一起。

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傳了多時的緋聞，因電視節目《Sunday Japan》中的爆料而更繪聲繪影，當時曾有人指出，沖繩縣出生的超人氣女優A.Y和當紅帥氣男演員M.H兩年前曾合演電影，兩人正熱戀同居中，暗示三浦春馬和新垣結衣戀愛ing，不過雙方經紀公司並未承認兩人交往的消息。然而後來三浦春馬和知名舞者菅原小春傳出熱戀，他和新垣結衣的戀情也就無疾而終。

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尊尼事務所團體「NEWS」成員手越祐也

真的是男人不壞，女人不愛嗎？以花心聞名的手越祐也，在2006年因和新垣結衣合作日劇而相識，2008年手越祐也曾邀請新垣結衣欣賞「NEWS」演唱會，兩人還被目擊共進晚餐，當時男方還帶著媽媽一起同行，緋聞因此不脛而走。

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尊尼事務所團體「關八」成員錦戶亮

2011年，因合演日劇《全開女孩》而相識的新垣結衣和錦戶亮，在2013年時傳出戀情，不少粉絲無法接受新垣結衣愛上"肉食男"錦戶亮，擔心結衣會因此受傷。

而兩人的交往，也遭到雙方事務所反對，再加上錦戶亮時不時炫耀他已和新垣結衣發生關係，讓女方很傷心，交往八個月後，戀情便破局，據傳這段感情也讓結衣大受打擊，私下表示再也不和圈內人談戀愛。

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星野源

如今女神情歸因合作日劇《逃恥》而結緣的星野源，於今日宣布兩人結婚的消息，外界也十分好奇星野源到底是如何擄獲新垣結衣的芳心，因此就有網友翻出星野源在2017年《從生命的車窗眺望》書中〈新垣結衣這個人〉的篇章，提到他想當面對誇獎她，但覺得對方肯定會害羞，因此只能偷偷在文章裡誇獎結衣「真的是一個很棒的普通女孩。」

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摘錄篇章的其中一段：

「演員是一份非常辛苦的職業。嘴裡說的是別人寫好的台詞，不是自己心裡真正想說的話。有時必須愛上自己不喜歡的人、傷害自己一點也不討厭的人，有時又必須挑戰從來沒體驗過的行業，隨時都處於說謊狀態。人一紅就被捧上天，不再有願意指教錯誤的人。在這樣的環境下，還得一次又一次和其他演員競爭，就像玩著沒有幾張椅子可搶的大風吹。

處於這種精神狀態下，還能保持『普通』感覺的人實在太少了。越受歡迎，精神越是孤立；工作越忙碌的人，『自我』越會膨脹，無論如何都會變得任性自私、目中無人。即使在工作現場協助別人，也掩飾不住那股『我可是在幫你』的高傲，到最後只會招來眾人厭惡，離「普通」愈來愈遠。

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十幾歲就活躍於演藝圈的她，經歷的事一定多得遠遠超乎我所想像，或許他也不是一開始就像今天這樣。 從那樣的歷練中，她在工作場合發現真正的誠懇是什麼，更走到一般演員無法達到的境界 ，靠自己的力量獲得了『普通』。」

看完這段連我都不小心被感動得文字，看來各位男士們，除了嘴上功夫了得之外，還得要有一顆細膩的心以及絕佳的文筆，才有辦法追到你心目中的女神吧！只能含淚祝福他們了……

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：《月薪嬌妻》新垣結衣戲中嫁星野源！戲外歷任緋聞男友都是桃花男！】