盤點新垣結衣12位電影界男神　《戀空》三浦春馬最經典但催淚

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-19 19:45

現年32歲的日本女星新垣結衣，今日突然宣布與日劇《逃避雖可恥但有用》同劇男演員星野源結婚，而事務所亦證實了二人的婚訊。有「國民老婆」之稱的新垣結衣，一直是不少亞洲男粉絲的夢中情人，而她在電影中的男主角，更位位都是男神級。趁此機會，重溫曾與新垣結衣拍檔的電影男星。

32歲的日本女星新垣結衣與40歲的歌手兼演員星野源結婚。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

新垣結衣在2001年出道，4年後接拍首部日劇《Sh15uya》，同年她還有《龍櫻》及客串演出《女人一代記》的第2夜。在2007年，新垣結衣還首次涉足電影界，與松田龍平合作《恋するマドリ》（中文：《戀愛部屋》）。同年，新垣結衣還有兩部較為有名的電影《戀空》及《ワルボロ》（中文：《暴走少年》）。

新垣結衣與三浦春馬的組合絕對非常經典。（《戀空》劇照）

在2008年至2018年，這10年間，新垣結衣合共有9部電影作品面世，與18部日劇相比，其電影產量遠遠不及。雖然如此，但新垣結衣的電影男主角，往往都是男神級別，當中最多網民談及的作品必定是她與三浦春馬主演的《戀空》。可惜後者在去年7月18日自殺身亡，終年30歲。點擊下圖即睇其他曾與新垣結衣拍檔的電影男神！！！