青春不要臉｜游嘉欣連踩卅個鐘唔慣捱夜　丁子朗拍煞科不捨余德丞

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-21 01:00

無綫新劇《青春不要臉》昨日（20/5）煞科，余德丞、丁子朗、林正峰和游嘉欣都有到場拍攝最後一場戲，有人感到不捨，也有人因為終於拍攝完成而感覺輕鬆。游嘉欣接受《香港01》訪問時就說：「雖然有啲傷心，但係個人感覺好興奮又好輕鬆。」

游游（游嘉欣）好正。（葉志明攝）

她續說：「始終大家對咗三個幾月，點都有感情。自己嘅表現當然可以再好啲，但係我覺得今次已經盡咗自己能力啦，真係盡咗力啦，哈哈。」哪一方面可以再進步？她想了想，說：「好多方面，我覺得我需要練習吓捱夜，呢個係我最大問題，尤其係夜晚7點拍到凌晨6點嗰啲我都會覺得好攰，如果嗰場戲需要energy嘅，我就會爭咁啲。」她也透露，自己最高紀錄是連續開工30小時，劇集拍攝後又接着商演工作。

丁子朗在《青春不要臉》中飾演「齊輕舟」。（葉志明攝）

丁子朗接受《香港01》訪問時說：「今日煞科係感動嘅，同埋我等咗呢日好耐，因為平日啲劇係開AB兩組，但係我哋一日就只係開一組，變相就攤長咗拍攝時間，用咗三個時間拍15集，變咗同啲crew好熟悉。見得最多嘅就係Dickson（余德丞），所以我真係好唔捨得，同埋劇組個個都好錫我。」

（左起）林正峰、游嘉欣、余德丞和丁子朗拍攝煞科戲。（葉志明攝）

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