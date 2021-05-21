韓國男女偶像被爆已同居　粉絲怒鬧：請結婚當回普通人過日子吧

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-21 15:00

日前韓國女團MOMOLAND慧彬和限定男團UNB Marco戀情被爆，雖然男方第一時間在粉絲聊天室否認，但其後女方公司卻發聲明認愛，因而惹來大批粉絲不滿。雖然Marco後來有為說謊一事道歉，但已無法按捺粉絲的怒火，甚至有站組大爆二人已同居。

慧彬和Marco日前公開認愛。（topstarnews、seogeongstar）

Marco曾否認拍拖，但隨即被女方公司打臉。（網上圖片）

慧彬和Marco自日前被爆拍拖後，粉絲及網民化身偵探，搜出二人擁大量情侶衫及飾物等，愛得非常高調。眼利的粉絲更發現，Marco疑似把粉絲送的禮物轉贈給女友。而自稱是Marco站姐的網民更大爆二人早就同居，她講到：「兩人都住在一起，直接光明正大放棄做偶像，結婚當回普通人李亨根（Marco本名）過日子吧…說真的，希望你滾去當兵，見到你覺得很丟臉和難受。」不過對於慧彬和Marco是否如站姐所爆同居，至今雙方經紀公司都未有回應。

Marco站姐大爆兩人已同居。（網上圖片）

按圖睇慧彬、Marco戀愛證據：

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