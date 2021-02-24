GD@BIGBANG、Jennie@BLACKPINK爆秘戀一年　據悉是YG公認情侶

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-02-24 10:51

GD@BIGBANG和Jennie@BLACKPINK今天（24日）被韓國傳媒《Dispatch》爆出秘戀一年，成為繼玄彬和孫藝珍後，第二對2021年的勁爆情侶，二人由前後輩變情侶也引來粉絲關心。

根據《Dispatch》報道，GD和Jennie已拍拖一年。作為YG娛樂的人氣歌手，二人大多數於GD位於漢南洞高級別墅約會。由於GD住的頂層公寓有獨立停車場，需要雙重認證進出，甚至有專用電梯，所以Jennie不容易被人發現。有指Jennie的車亦有登記在GD公寓的名下，所以能隨便進出。

GD和Jennie今天被爆拍拖一年。（Viu《K1頭條》）

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相關人士透露二人已是YG娛樂的公認情侶，如果BLACKPINK有行程的話，Jennie結束日程後會首先去到GD家再回自己家，雙方經理人亦會負責送Jennie到GD家。上月31日，BLACKPINK舉行網上演唱會上午，Jennie被記者發現她由男友家出發並前往演出場地，而表演場地亦發現了GD的車。相關人士表示，公司很多人都已察覺到兩人的關係，Jennie母親也知道女兒與GD的交往。

YG娛樂在報道曝光後回覆傳媒：「因藝人私事無法確認。」

GD和Jennie所屬公司YG娛樂回應，因藝人私事無法確認。（網上圖片）