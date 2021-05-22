聲夢傳奇︱最後十強出爐　唱《沒有你還是愛你》竟然出事

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-22 22:46

無綫（TVB）節目《聲夢傳奇》第7集於今晚（22/5）播出，一班學員今晚進行第四輪比賽，紅藍兩組亦會以全新形式對戰，12位學員將以經典金曲為主題，合共三回合，最後淘汰二位，餘下最後十強繼續作賽。

藍隊已連輸兩回合，需要以5敵7。（《聲夢傳奇》截圖）

賽前一齊打籃球。（《聲夢傳奇》截圖）

第一回合紅隊派出姚焯菲、潘靜文、張馳豪、黃奕斌、何晉樂、冼靖峰以《單車》出戰，但評判們似乎不太滿意，其中舒文說：「原來上次你哋合唱係『偷雞』，Aska走音都幾多，你都幾緊張係咪？」

評判們似乎不太滿意紅隊演出。（《聲夢傳奇》截圖）

藍隊則派出林智樂和林君蓮以《月半小夜曲》出戰。李克勤說：「由你哋眼神，見到係一個合作。」李幸倪（Gin Lee）則說：「Felix（林智樂）好臨危不亂。」最後藍隊以22比3勝出第一回合。

藍隊則派出林智樂和林君蓮以《月半小夜曲》出戰。（《聲夢傳奇》截圖）

唱了幾句後，林智樂的耳Ｍic甩了。（《聲夢傳奇》截圖）

黃奕斌單人跳唱《煞科》上場。（《聲夢傳奇》截圖）

第二回合紅隊則由黃奕斌單人跳唱《煞科》上場，周柏豪也表示欣賞：「我終於睇到你有火。」藍隊則有鍾柔美和文凱婷以女子組合跳唱《跳舞街》迎戰。JW王灝兒看完表示，都不禁落淚，說：「我覺得佢哋做得好好，真係好畀心機。」藍隊以21比4勝出。

鍾柔美和文凱婷跳唱《跳舞街》。（《聲夢傳奇》截圖）

JW王灝兒聽到喊。（《聲夢傳奇》截圖）

詹天文唱《沒有你還是愛你》。（《聲夢傳奇》截圖）

第三回合，詹天文對戰炎明熹，兩人竟然同樣地選了林憶蓮的《沒有你還是愛你》。JW王灝兒說：「我成日同你講要用多啲chest voice，我知你有嘗試嘅，唔緊要啦，最緊要試咗。」第三回合炎明熹以23比2分勝出。

炎明熹唱林憶蓮的《沒有你還是愛你》，表現明顯好好多。（《聲夢傳奇》截圖）

第四輪比賽，藍隊以66分以9分大勝紅隊，最後潘靜文和張馳豪被淘汰。

潘靜文被淘汰。（《聲夢傳奇》截圖）

泳兒好唔捨得。（《聲夢傳奇》截圖）

張馳豪被淘汰。（《聲夢傳奇》截圖）

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