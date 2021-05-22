日日媽媽聲︱「御用老婆婆」許碧姬為愛女臨老入行：佢鍾意明星

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-23 00:16

TVB「御用老婆婆」許碧姬是資深甘草演員，1991年加入TVB的她，當時已經是一名60歲婆婆。在《日日媽媽聲》今晚（22/5）播出一集亮相的她，便透露當初她選擇入行拍劇，辛苦地做「倒垃圾婆婆」，全是為了自己中風的愛女。

「御用老婆婆」許碧姬分享點解要拍劇。（《日日媽媽聲》截圖）

許碧姬說：「佢（女兒）36歲嗰年得到大病，醫生話佢腦中風，醫院床位緊絀，所以叫我一定要搵地方讓她療養，我只好聽醫生說：『我等政府嘅好嗎？』醫生問我點照顧佢：『妳幾歲？』我話65，我一邊照顧佢，一邊等啦。」她表示，結果一等就等了6年，在閒暇的時候就拍劇。

許碧姬婆婆的大女兒喜愛睇電視。（《日日媽媽聲》截圖）

無論對白多與少，我都鍾意去做，呢啲都係為咗個女。 許碧姬

許碧姬又指，自己拍劇都是因為不幸中風的大女兒：「我大女不嬲都鍾意睇電視，又好鍾意明星，我諗我去做吓戲，咁樣返嚟就可以有好多明星合照，畀佢高興吓。雖然佢離開咗我好多年，我成日拎啲相出嚟睇，心諗佢病咗咁耐，我都希望佢早日得到安息。」

許碧姬婆婆為了女兒而去拍劇。（《日日媽媽聲》截圖）

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