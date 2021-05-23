伙記辦大事．終極劇評｜兜個大圈又係談情　有否考慮過觀眾喜好？

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-23 22:17

無綫（TVB）劇集《伙記辦大事》迎來大結局，相信大家對這部是又愛又恨。喜歡的是因為有歐陽震華、馬德鐘、萬綺雯和陳瀅，恨的則可能因為「睇唔明」。

戴政君（馬德鐘飾）是劇中描寫得較為立體的角色。（《伙記辦大事》劇照）

收視不理想

《伙記辦大事》暫時頭四周，即第1-20集的平均收視24.55點，帳面上看似剛好合格，但以這個陣容出馬的話，實際上成績是不合格的。再睇睇上一個時段的《逆天奇案》的首周收視，達26.4點，同一周《伙記辦大事》收視23.4點，相比之下就知道踏入9點半之後就有約19.6萬人熄電視或者轉台（以每一收視點觀眾人數65,540計算），這個情況是需要檢討的。

《伙記辦大事》最後十集較為精彩。（《伙記辦大事》劇照）

收視不如理想，其實問題在於因為劇本粗糙。《伙記辦大事》主要由三個反派，戴政君（馬德鐘飾）、霍晉成（鄭子誠飾）和聶先生（黎振燁飾），三個正派歐陽聰（歐陽震華飾）、徐曦怡（萬綺雯飾）和常笑（陳瀅飾）的恩怨情仇組成，最後當然是邪不能勝正。

常笑（陳瀅飾）個作用就係同戴政君（馬德鐘飾）談戀愛。（《伙記辦大事》劇照）

大反派死得太HEA

但問題出於，當劇本前半段不斷講「聶先生」如何狡猾機智，能力大到可以擁有一個國際犯罪集團，多個角色口中亦多次提及「聶先生」如何厲害，再以鋪排他是一個大反派的情況下，又為什麼要安排他似足一個「二打六」地死去呢？比起安排「聶先生」接貨時被萬綺雯一槍射死，是不是應該給他一個更悲壯的死法？同一問題也出現在鄭子誠的身上，一個立體又突出的反派，死於心臟病更像是因為「冇橋」，想草草收場「寫死佢」的做法。與之相比，《殺手》「佛爺」，才是一個有心思，符合「Final Boss」設定的死法。

霍晉成（鄭子誠飾）俾歐陽聰（歐陽震華飾）推落咁死，都好過心臟病發死。（《伙記辦大事》截圖）

睇完31集都唔知辦乜大事

有資料稱，《伙記辦大事》在拍攝經常以「飛紙仔」形式拍攝，其實問題亦顯現在出品之上，看畢全劇後，實在是不理解伙記辦大事五個字之中的「辦大事」所指何事。如果「伙記辦大事」指的是交通警跨部門破獲珠寶走私案的話，那麼歐陽震華在當中的貢獻就是可有可無的，又如果指的是重案組破獲珠寶走私案，那麼劇本當中就更不需要歐陽震華以及交通警這個部門。觀眾睇完31集的感想，大概只會有主角的情情搭搭，歐陽震華公報私仇，以權謀私調查老婆的死因這兩件事上。

衝鋒槍射唔穿私家車擋風玻璃，你估裝甲車咩。（《伙記辦大事》截圖）

不合理情節過多

除此，《伙記辦大事》亦出現諸多十分影響觀感、違反常識以及物理現象的劇情。第29集中講「聶先生」被重案組埋伏而持槍反擊，但「聶先生」的衝鋒槍竟然射不穿警察私家車的車窗。Win姐（賴慰玲飾）因為撞到鄭子誠的車，發生交通意外而上法庭，但身為交通警的賴慰玲的私家車上又為什麼沒有安裝車CAM？試問現今的香港社會上，行車記錄儀不是每部私家車必須品嗎？最有交通常識的交通警卻沒有裝車CAM，真的是違反常職。劇本切忌有牽強情節，那怕只有一丁點牽強，也會破壞睇劇的心情。

大家只是要求一套合乎情理，劇本清晰，有懸念，感人位的劇集，其實一點也不過份。

交通警秦永熙（楊明飾）明明喺現場，點會見唔到鄭子誠同助手交換位「頂包」，唔好玩啦。（《伙記辦大事》截圖）

（《伙記辦大事》截圖）

（《伙記辦大事》截圖）

雖則說《伙記辦大事》有不少缺點，但結局周發展卻相當理想，隨住劇情到尾聲，亦愈加緊張，大結局中常笑（陳瀅飾）向戴政君（馬德鐘飾）坦白自己是臥底的一幕，更是結局一集的高潮所在。

同場加映：伙記辦大事｜終極演員評核報告 陳瀅喊戲喊得太醜都係問題？

點擊下圖睇《伙記辦大事》終極演員評核：