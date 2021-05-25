「李昇基女友」李多寅炫富惹負評　繼父曾涉偽造股價被判入獄4年

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-25 15:56

李昇基與小5歲女友李多寅（李多人）昨天（24日）認愛，可是女方過去的炫富文，以及其繼父是一名「經濟犯」的事實隨即被翻出，因此大批網民都由祝福轉為反對。由於李昇基出道17年來形象都非常好，因而與女友形成大對比。

李昇基已連續12年擔任KB銀行代言人。（網上圖片）

李多寅繼父2018年被判入獄4年並罰款25億韓元。（channel a）

星二代出身的李多寅是「崔尚宮」甄美里二女外，其繼父李洪憲曾於2014至2016年期間，涉嫌偽造股價賺取非法利益而上新聞。2018年，李洪憲於一審被判入獄4年並罰款25億韓元（約1,700萬港元），而媽媽甄美里亦圈中出名的炒股名人，曾被爆出利用內線交易賺取暴利，形象大插水。除此之外，李多寅生父林榮奎亦留有9次案底，包括施暴、詐欺和性侵等，因此李多寅一家在韓國形象不算好。

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「崔尚宮」甄美里是圈中著名的炒股達人。（網上圖片）

李多寅生父林榮奎留有9次案底。（MBC）

而李多寅過去於IG的炫富文亦被翻出，她當時講到「我房間內的客廳有電視了，很開心！」，被鬧爆炫富前根本沒有看過父母的新聞。眼利的網民更發現李多寅身上件件都是名牌，手袋換不停，CHANEL、LV和Prada等輪住出場，質疑她富二代的生活相當高調。由於李昇基和李多寅形象落差太大，男方更已連續12年擔任KB銀行代言人，因此粉絲都紛紛提醒李昇基要帶眼識人，希望他的形象不被女友影響。

李多寅過去的炫富文亦被翻出。（IG/@xx__dain）

按圖睇李多寅身上件件都是名牌：

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