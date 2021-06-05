延禧攻略｜盤點許凱12套內地劇　由侍衛傅恆演到《尚食》明朝皇帝

撰文： 陸劇星球 最後更新日期： 2021-06-05 16:00

自2018年《延禧攻略》的旋風下，大陸新生代演員許凱演活了深情侍衛傅恆，深得粉絲喜愛、成功闖進觀眾眼簾，並且在《延禧攻略》後的第一部回歸作品《招搖》就帶來驚喜，從貴氣的深情侍衛，轉身變成眼神魅惑的大魔頭，造型與人設都很勾魂，截然不同的角色切換無礙，演技再次備受肯定！後續演繹角色更是多元化，新劇《驪歌行》「紈褲變將軍」博得好評，待播劇《千古訣塵》、《愛的二八定律》更與實力派當紅女星合作！是怎樣的星路歷程讓許凱搖身成為陸劇新寵，開啟「男一號」星路？！

由《延禧攻略》癡心傅恆演到擔正同各大內地女星做情侶！點圖放大看許凱12部作品👇👇👇

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許凱從模特兒出身到成為多部戲劇作品的男一，除了有帥氣的外表，勇於嘗試不同類型的角色，讓觀眾看見更多元的他，近年來合作對象都大有來頭，也顯示了許凱不管是外型與演技都備受肯定，開啟更寬廣的演藝之路，也是新劇讓粉絲次次催播的陸劇新寵！

同場加映：2021年25部待播陸劇！《延禧攻略》吳謹言、許凱《尚食》再續前緣（點圖放大↓↓↓）

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2021陸劇》尚食｜許凱、吳謹言 電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】