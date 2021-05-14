【1921】倪妮陳坤等過百明星參演百年建黨獻禮片　陣容遭網友炮轟

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-14 21:45

為慶祝建黨100週年，內地特別拍攝電影《1921》，邀請數百位明星參演，集結多位偶像、年輕演員、資深演員等，並於昨日（13日）正式官宣陣容，發布側顏海報，結果遭到全網炮轟。

事緣電影中大部份選角同歷史人物的差距甚大，除了多位是選秀偶像出身之外，很多還沒有什麼演技及代表作，有的更有負面新聞，好似綜藝節目常客魏大勛，扮演的是蔣介石，形象、氣質完全不符；沒有演技的劉詩詩竟要飾演「一代國母」宋慶齡。不過最令觀眾不滿的是，偶像出身的焉栩嘉做青年毛澤東。

去年12月，一位疑似焉栩嘉女友的網友曬出兩人親密合照，廣開戀愛日常，控訴男方出軌。女方透露，同焉栩嘉由2019年11月開始戀愛，2020年12月分手，期間女方更發現，焉栩嘉「在有女友的情況下，和我說想要談戀愛」，更大爆其對身邊人、隊友、工作人員等不尊重，甚至涉及人身攻擊，還有個人生活私隱爆料等，加之焉栩嘉同毛澤東亦沒有相似之處，因此遭到網友抵制，認為他不配演偉人。

內地男團R1SE成員焉栩嘉。（微博@R1SE-焉栩嘉）

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除此之外，飾演周恩來的朱一龍曾經被爆隱婚生子、劇組出軌、三代還宗；一生一世一雙人的李大釗，由李晨扮演，因其緋聞頗多等，總之對這個陣容爭議不斷，更有大批網友向廣電總局、中國電影發放電影行業協會等相關機構投訴舉報。

相反，前不久剛剛播完的大熱劇集《覺醒年代》也是革命歷史題材，不過選角都同原型非常相似，因此網友將兩者對比，大讚劇集用心：「《覺醒年代》是為人民服務，《1921》是為人民幣服務。」

覺醒年代歷史人物與演員對比。（網絡圖片）

不過，《1921》中也有幾位演技精湛的實力派：

而電影中的幾位主演由黃軒、倪妮、劉昊然、王仁君、陳坤以及李晨擔任，分別飾演李達、王會悟、劉仁靜、毛澤東、陳獨秀、李大釗。

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