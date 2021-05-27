七仙羽爆料肥仔一早吼住練美娟　娟姐慘成第三者嫌疑人物？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-05-27 15:50

ViuTV綜藝節目《ERROR自肥企画》獲得不少觀眾關注，連帶主持節目的ERROR四子193（郭嘉駿）、肥仔（梁業）、吳保錡和阿Dee愈來愈多人認識。不過，肥仔事業得意卻情場失意，與肥仔拍拖8年的初戀女友阿芬（陳燕芬）日前突然在Facebook宣布分手，表示：「因了解而分開其實也算是感情路上最好的結果，我倆彼此也會在心裡互相好好祝福。」「分訊」一出，有網民翻查堪輿學家七仙羽上ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》的一集，七仙羽在節目中的一句︰「肥仔一早吼住娟姐（練美娟）」，令娟姐成為第三者嫌疑人物。

七仙羽在節目中的一番話被人翻出來討論。（《晚吹-今晚有酒吹》截圖）

節目中，七仙羽為主持娟姐牽紅線，想撮合娟姐與肥仔，七仙羽更形容二人是「一個武大郎，一個潘金蓮」，不過補充指練美娟是單純、專一的潘金蓮。主持強尼笑說：「但肥仔未必願意做武大郎。」七仙羽即說：「問咗肥仔意願啦，喺化妝間﹗肥仔佢一早吼住咗好耐，不過呢排佢好忙，日日都唱歌，忙住唱《呢啲（lady）Killer》，所以冇時間去識女仔！」又續說︰「肥仔留意咗你好耐，見到你覺得你幾好，肥仔都有意思，因為肥仔嘅搵錢能力高﹗」七仙羽疑似已知道肥仔與女友分手一事。

肥仔跟拍拖8年的女友阿芬分手。（IG@fatboyip）

至於當事人肥仔回覆其他傳媒時表不分手不牽涉第三者，但不希望回應私事。有關七仙羽在節目中的說話，肥仔就指七師傅只是說笑。另外，娟姐回覆傳媒時就指自己由頭到尾在節目中也沒有參與過對話，只是師傅講，她覺得似是師傅像多兩杯亂講居多。娟姐又指應該是師傅在拍攝當天剛巧遇到肥仔同在化妝間，可能只是順手講肥仔，師傅又聲稱肥仔暗戀她，娟姐就話不知道，似是敷衍她多點！不過，娟姐對肥仔也沒有落閘，直言喜歡幽默和大隻過她的人，肥仔的條件也算符合，她講笑說如果是真的話，就等對方做主動。

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